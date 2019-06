  5G-opname nog sneller dan verwacht

In 2024 gaat naar verwachting 35 procent van het wereldwijde mobiele verkeer over 5G netwerken - Snelle start en enthousiasme voor 5G heeft ertoe geleid dat Ericsson tegen het einde van 2024 wereldwijd 400 miljoen extra mobiele breedbandabonnementen voorspelt.



Deze juni 2019 editie van het Ericsson Mobility Report voorspelt 1,9 miljard 5G-abonnementen, een toename van de 1,5 miljard ten opzichte van de voorspelling in de editie van november 2018 - een stijging van bijna 27 procent.



Andere 5G-prognoses

Andere prognoses zijn ook gestegen, met name als gevolg van de snelle 5G-opname. Er wordt verwacht dat 5G-dekking tegen het einde van 2024 zo’n 45 procent van de wereldbevolking zal bereiken. Dit zou kunnen oplopen tot 65 procent, omdat spectrum-sharing technologie 5G-implementaties op LTE-frequentiebanden mogelijk maakt.

Communicatieservice providers in verschillende markten hebben 5G ingeschakeld na de lancering van 5G-compatibele smartphones. Service providers in sommige markten stellen ook ambitieuzere doelen voor de dekking van de bevolking tot 90 procent binnen het eerste jaar.



Versnelde acceptatie

De sterke betrokkenheid van chipset- en apparaatleveranciers is ook de sleutel tot de versnelling van 5G-acceptatie. Smartphones voor alle hoofdspectrumbanden zullen in de loop van dit jaar op de markt verschijnen. Naarmate 5G-apparaten steeds beschikbaar worden en er meer 5G-netwerken live gaan, worden tegen het einde van 2019 meer dan tien miljoen 5G-abonnementen wereldwijd geprojecteerd.

De verwachting is dat de opname van 5G-abonnementen het snelste zal zijn in Noord-Amerika, met 63 procent van de geanticipeerde mobiele abonnementen voor 5G in 2024. Noordoost-Azië volgt op de tweede plaats (47 procent) en Europa op de derde plaats (40 procent).



Enthousiasme over 5G

Fredrik Jejdling, Executive Vice President en Head of Networks, Ericsson, zegt: "5G gaat zeker van start en in een snel tempo. Dit weerspiegelt het enthousiasme van service providers en consumenten voor de technologie. 5G zal een positieve impact hebben op het leven van mensen en op bedrijven, door het realiseren van winsten die verder gaan dan IoT en de Vierde Industriële Revolutie. De voordelen van 5G kunnen echter alleen worden benut met de oprichting van een solide ecosysteem waarin technologie, regelgeving, beveiliging en partners uit de industrie allemaal een rol te spelen hebben."



Mobiele dataverkeer

Het totale mobiele dataverkeer bleef globaal stijgen in Q1 2019, een stijging van 82 procent ten opzichte van een jaar geleden. Naar verwachting bereikt het 131EB per maand tegen het eind van 2024, waarvan 35 procent over 5G-netwerken. Er zijn wereldwijd een miljard cellulaire IoT-verbindingen, een cijfer dat naar verwachting zal stijgen tot 4,1 miljard tegen het einde van 2024, waarvan 45 procent wordt vertegenwoordigd door Massive IoT. Industrieën die Massive IoT gebruiken, omvatten hulpprogramma's met slimme meters, gezondheidszorg in de vorm van medische wearables en transport met tracking-sensoren.

Het rapport van juni 2019 bevat ook drie artikelen die gezamenlijk met service providers zijn geschreven en die een beeld geven van de vooruitgang die wordt geboekt in markten die op de rand van 5G liggen of die 5G al in gebruik hebben.

Met Telstra in Australië onderzoekt Ericsson hoe de steeds groter wordende vraag naar data en video kan worden beheerd met behoud van de consumentenervaring, met name voor het streamen van live content. MTS in Rusland beschrijft hoe mobiele netwerken moeten evolueren om het niveau van netwerkprestaties te garanderen dat zal voldoen aan de verwachtingen van klanten tijdens de voorbereidingen voor 5G. Het artikel dat samen met Turkcell in Turkije is geschreven, bekijkt hoe de netwerkprestaties en het dienstenaanbod worden beheerd in een succesvolle implementatie van vaste draadloze toegang (Fixed Wireless Access).