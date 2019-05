 Fabels over de waarde van 5G voor consumenten ontkracht

Smartphonegebruikers zeggen bereid te zijn twintig procent meer te betalen voor 5G-diensten - Ericsson ConsumerLab presenteert het trendrapport ‘5G Consumer Potential’. Gesteund door één van de grootste consumentenonderzoeken ooit, bekijkt het rapport het potentieel van 5G voor de consument en ontkracht het tegelijkertijd een aantal veel voorkomende fabels.



5G biedt consumenten op de korte termijn geen voordelen. Er zijn geen echte use-cases voor 5G, net zoals dat er geen prijsvoordeel is op 5G. Smartphones worden de ‘silver bullet’ voor 5G: de magische, enige oplossing voor het leveren van vijfde generatie diensten. Huidige gebruikspatronen zijn ideaal om de toekomstige 5G-vraag te voorspellen. Het onderzoek brengt enige realiteitszin aan in het lopende debat in de ICT-industrie over de vraag of een premium consumentenaanbod mogelijk is op basis van de extra kansen die 5G biedt.



Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn onder meer dat consumenten verwachten dat 5G er op korte termijn voor zal zorgen dat trage verbindingen in (grote) steden, dankzij een overvloed aan data die verwerkt moet worden, straks verleden tijd is. Zes op de tien smartphonegebruikers in dichtbevolkte gebieden zegt dat ze problemen ondervinden met het netwerk. De respondenten verwachten ook meer keuze in breedband na de lancering van 5G.

Het rapport ontkracht de in de ICT-industrie heersende fabel dat consumenten niet bereid zijn om meer te betalen voor 5G. Respondenten geven juist aan dat ze bereid zijn desnoods twintig procent meer te betalen voor 5G-diensten. De helft van de ‘early adopters’ is zelfs bereid om 32 procent meer te betalen. Vier van de tien van deze early adopters verwacht echter naast een constant hoge internetsnelheid ook nieuwe gebruiksmogelijkheden en betalingsmodellen, evenals een veilig 5G-netwerk.



4G is niet indicatief voor 5G

Een andere belangrijke bevinding is dat de huidige 4G-gebruikspatronen niet indicatief zijn voor toekomstig gebruik. Zo zal de consumptie van video flink stijgen dankzij de komst van 5G. Consumenten verwachten niet alleen video’s te streamen in hogere resoluties, maar ook gebruik te maken van zaken zoals Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR). Dit zorgt ervoor dat gebruikers straks wekelijks drie uur meer video-content bekijken op mobiele apparaten, waarvan een uur met een AR-bril of VR-headset. Uit het onderzoek blijkt ook dat het dataverbruik van één op de vijf smartphonegebruikers in 2025 meer dan 200 GB per maand zou kunnen zijn op een 5G-apparaat.



Consumer roadmap

Aan de hand van dit onderzoek heeft Ericsson ConsumerLab een consumer roadmap opgesteld van use cases met 31 verschillende applicaties en services. De roadmap is verdeeld in zes use case-categorieën, te weten: entertainment en media, verbeterde mobiele breedband, gaming en AR/VR-applicaties, smart home en fixed wireless toegang, automotive en transport, en shopping en immersive communicatie.

Jasmeet Singh Sethi, hoofd van ConsumerLab, Ericsson Research, zegt: "Door ons onderzoek hebben we vier fabels over de opvattingen van consumenten over 5G ontkracht. Daarbij hebben we antwoord gegeven op de vraag of 5G-functies nieuwe soorten apparaten zullen vereisen, of dat smartphones de ‘silver bullet’ zijn voor 5G. Consumenten geven duidelijk aan dat ze denken dat smartphones waarschijnlijk niet de enige oplossing voor 5G zullen zijn."