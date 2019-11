 Vandaag Filevrije Dag

Laat u vandaag de auto staan? - Op initiatief van een groep van belangenorganisaties, bedrijven en particulieren is vandaag uitgeroepen tot Filevrije Dag. De beweging die ontstaan is onder de naam en website uitdefileaanhetwerk.nl pleit voor een maatschappij waarbij iedereen – als het werk het toelaat – één dag in de week de auto laat staan.



Ondertussen heeft het initiatief meer dan 200.000 mensen bereikt en hoopt de organisatie op een succesvolle tweede editie van de Filevrije dag.



Fileprobleem wordt groter

Het eerste kwartaal van 2019 nam de filezwaarte toe met 25 procent, en er begint zich langzamerhand een groot fileprobleem te ontwikkelen. Elke ochtend en avond stapt ruim 60 procent van de werkende Nederlanders in de auto, om vervolgens hun dagen te vullen met telefoontjes, mailtjes en ander werk dat achter een laptop gedaan kan worden. Per werkdag worden er miljoenen liters brandstof verspilt aan stilstaan en blijven daarbij ook miljoenen werkuren onbenut. De zomerperiode bewijst dat als twintig procent van de mensen niet op de weg komt, er praktisch geen files staan. Een gedragsverandering is dus de meest fundamentele oplossing van het fileprobleem en de veel besproken stikstofcrisis en CO2-problematiek.



Net als stoppen met roken

De initiatiefnemers achter het forum Uit de File Aan het Werk staan achter het standpunt dat mensen de file zelf zijn. Dankzij de opkomst van mobiele werkplekken, de cloud en de juiste soft- en hardware kunnen mensen overal werken. Daarbij komt dat er nu in hoog tempo flexkantoren worden geopend waar mensen vaak in de buurt terecht kunnen voor een goede werkplek. Dat kan ook een uurtje zijn, onderweg naar een afspraak. Een onderzoek dat de organisatie deze zomer in samenwerking met Dutch IT-channel en Computer Profile uitvoerde, en in september van dit jaar heeft uitgereikt aan het Tweede Kamerlid voor de VVD Jan Middendorp, leerde dat bij maar liefst 94 procent van de Nederlandse organisaties flexibel werken is toegestaan. Nu gaat het dus alleen nog om een cultuurverandering, managen op output. "En als vertrouwen het issue is om het niet te doen, betekent dat werk aan de winkel op het gebied van inzet van middelen en management. Het is net als stoppen met roken op kantoor. Dat was eerst raar en nu zou het totaal vreemd zijn om het wel nog te doen. "



Genoeg alternatieven

Er zijn mogelijkheden genoeg om de auto een dagje te laten staan: mensen kunnen ook fietsend of met het OV naar het werk. Ook vertrekken vóór of ná de spits en vooral ook het maken van digitale afspraken zijn goede alternatieven. De flexkantoren zijn een ultieme uitkomst voor mensen die thuis geen rustige werkplek hebben of thuis liever voor privé houden. In een professionele omgeving van een flexkantoor kun je goed en gericht, en zonder afleiding van thuis aan de slag.



Dinsdag 12 november Filevrije Dag

Natuurlijk snappen de partijen achter Uit de File Aan het Werk dat een gedragsverandering tijd kost en dat het een uitdaging wordt om op één van drukste dagen in het jaar – de tweede dinsdag van november – resultaat te boeken. Maar elke beweging heeft een begin en samen met alle andere initiateven die er lopen kan het verschil gemaakt worden. Vandaag worden er tal van activiteiten georganiseerd waaronder virtuele vergaderingen, delen van kantoren en het reizen per elektrische fiets.