 File mijden? Driekwart Nederlanders rijdt om

77 procent automobilisten zoekt alternatief bij meer dan twintig minuten file - De Nederlandse wegen worden steeds drukker. Zo is het aantal files dit jaar met twintig procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Maar wat doen Nederlanders om files te vermijden?



Uit onderzoek van Allsecur blijkt dat driekwart (76 procent) op zoek gaat naar een alternatieve route om files te mijden. Als zij dan toch in een file terechtkomen, zijn muziek luisteren, kletsen met medepassagiers en eten en drinken de favoriete bezigheden achter het stuur.



Vijfde Nederlanders blijft weleens thuis bij file

Op de vraag wat Nederlanders zoal doen om files te mijden, antwoordt 76 procent dat zij alternatieve routes gebruiken om op de plaats van bestemming te komen of thuisblijven tot de filelengte is afgenomen (negentien procent). Bij lange files wordt er ook regelmatig gekozen voor een alternatief vervoersmiddel, waarbij de fiets het meest geliefd is. Dit is de top vier alternatieven bij files:

1. Fiets 23 procent 2. OV 22 procent 3. P+R 6 procent 4. Motor 4 procent Toch gaan automobilisten niet direct op zoek naar alternatieven bij een file. Zo blijkt dat het merendeel (77 procent) van de Nederlanders pas bij meer dan twintig minuten file op zoek gaat naar andere manieren om van A naar B te komen. Een vijfde (achttien procent) doet dit al bij meer dan tien minuten file en zes procent zegt dit al bij minder dan tien minuten file te doen.



Mannen houden van neuspeuteren en handsfree bellen

Files kunnen voor veel ergernis zorgen. Zo’n zestien procent zegt meerdere keren per week in een file aan te sluiten met een gemiddelde van 18 minuten per keer. Welke bezigheid is dan het meest populair? Dit is de top zes activiteiten die Nederlanders weleens doen als zij in de file staan:

1. Naar de radio of muziek luisteren 79 procent 2. Eten of drinken 47 procent 3. Kletsen met medepassagiers 36 procent 4. Handsfree bellen 33 procent 5. Appen op de smartphone 27 procent 6. Neuspeuteren 18 procent Het valt op dat neuspeuteren bij mannen veel populairder is dan bij vrouwen; een op de vijf mannen (21 procent) zegt dit weleens te doen, tegenover dertien procent van de vrouwen. Ook bestaat er een groot verschil tussen mannen en vrouwen op het gebied van handsfree bellen; respectievelijk 38 en 27 procent zegt dit te doen. Zo’n vier procent van de automobilisten is zeer sociaal in de file; zij openen hun raampje en beginnen een gesprekje met hun mede-filerijders.