 Een elektrische auto is voor sommigen onverwacht duur

De Belastingdienst kan u alsnog de bijtelling laten betalen voor de eerdere zakenauto die u niet privé gebruikte.

De tijd is nu rijp voor een elektrische auto, zo denken althans veel zakelijke rijders. De belangrijkste reden voor de electro-mania is toch wel de bijtellingskorting. Hierdoor kunt u voor een relatief klein bedrag ook privé genieten van elektrisch rijden. Maar pas op als u eerder de auto buiten de bijtelling hield.…



Eén groep zakelijke rijders moet oppassen

Van de meer dan één miljoen zakelijke rijders, rijdt ongeveer twaalf procent de auto alleen maar zakelijk, en betaalt dus geen bijtelling. Als zij voor een elektrische auto kiezen en deze gelijk privé gaan gebruiken (wél bijtellen), dan moeten zij de bijtelling over de eerdere maanden terugbetalen. U betaalt dan dus alsnog de bijtelling van uw vorige leaseauto die u niet privé gebruikt hebt. Deze terugbetaling van de bijtelling wordt tot en met afgelopen januari verrekend.



Overstapmoment op 1 januari

Er zijn slechts twee momenten wanneer u ‘kosteloos’ kunt overstappen van wel bijtellen naar niet bijtellen en andersom. Normaal ligt die keuze bij een nieuw kalenderjaar, dus op 1 januari. Maar ook als u van werkgever wisselt, zijn er onder voorwaarden ook mogelijkheden om te switchen.

Jan van Delft hierover: "Een belangrijke tip en stelregel. Als u nu een zakenauto hebt maar niet bijtelt, dan kunt u tot 1 januari je nieuwe elektrische nog niet privé gebruiken ".



Belastingwetgeving niet flexibel genoeg

Veel zakelijke rijders zijn de fout in gegaan met bovenstaande wetgeving. VZR vindt deze regelgeving waarbij u maar één keer per jaar kan switchen veel te star en pleit voor flexibilisering. Ook het gaan rijden van een andere auto zou een mogelijkheid moeten geven om van systeem te wisselen. VZR is hierover in gesprek met de Belastingdienst, maar vooralsnog krijgt VZR nul op rekest.