 Werkplek is funest voor smartphones

Privé-telefoons gaan mee naar het werk en gaan daar stuk - De schermen van smartphones zijn het zwakste punt, maar de meeste mensen ergeren zich vooral aan een slechte accu. Studenten en mensen uit de industriesector doen het kortst met hun toestel, ze halen net de twee jaar.



Schade speelt hierbij een belangrijke rol: in een kwart van de gevallen is reparatie niet mogelijk en moet de smartphone dus vervangen worden. Opvallend is dat veel mensen hun privé-telefoon gebruiken op het werk, en dat de smartphones juist daar kapot gaan. Dit alles blijkt uit onderzoek van TelecomPaper, in opdracht van RugGear.

Schade ontstaat vooral doordat het toestel op de grond valt. Dit gebeurt overigens vaker bij mannen dan bij vrouwen. De tweede schade-oorzaak is een kapot scherm en dat gebeurt dan weer vaker bij vrouwen. De derde oorzaak voor vervanging of reparatie is een kapotte accu.



Privé smartphones op het werk

Opvallend is dat de ruime meerderheid aangeeft de telefoon met name privé te gebruiken, maar dat ze hem wel meenemen naar het werk en dat daar relatief veel ongelukken gebeuren. Van de werkende populatie die de eigen smartphone gebruikt op het werk, heeft 33 procent te maken gehad met schade. Een vijfde van de respondenten geeft aan zelfs schade te hebben opgelopen aan de eigen smartphone, terwijl ze een toestel van de baas in gebruik hebben. De eigen smartphone wordt dus gebruikt op mogelijk risicovolle plekken, terwijl dat niet de bedoeling is.

Mark Moons, Business Development Director voor Benelux en Iberia van RugGear: "Vrijwel iedereen neemt zijn smartphone altijd mee; we kunnen slecht zonder. Maar wat als uw smartphone niet bestand is tegen de omstandigheden waarin u zich bevindt? De meeste smartphones worden ontwikkeld voor dagelijks, gemiddeld gebruik, maar heel veel mensen werken in omgevingen die blijkbaar niet gemiddeld zijn. U kunt zich afvragen hoe handig het is om een alledaagse privé-telefoon mee te nemen naar dat soort werkomgevingen, zelfs wanneer uw werkgever dat min of meer verlangt. Veel vaker dan we denken is een robuuste smartphone het overwegen waard."



Liever een robuuste telefoon

Hoe ouder de gebruiker, hoe langer mensen met een smartphone doen. Iets meer dan de helft van alle gebruikers gebruikt zijn smartphone langer dan drie jaar. Ondanks dat de schermen het vaakst stuk gaan, is een slecht accu de grootste frustratie gevolgd door het feit dat veel telefoons niet tegen een stootje kunnen. Gevraagd naar wat de gebruikers dan het liefste anders willen zien, kiezen ze toch voor dat laatste. De top drie wensen is: bestand tegen vallen, betere accu en een onverwoestbaar scherm.

Over alle smartphone-bezitters bekeken (werkende en niet-werkende mensen), gebeuren de meeste ongelukken thuis, gevolgd door vakantie en werk. Jongeren laten een schadepiek zien tijdens de vakantie en bij het uitgaan. Mannen zijn iets onfortuinlijker op het werk en tijdens de vakantie dan vrouwen. Als uin de industrie of transportsector werkt, heeft u statistisch gezien daar de grootste kans op ongelukken.



Het onderzoek is in mei 2019 uitgevoerd onder ruim 800 Nederlanders.