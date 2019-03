 Fors minder jongeren gebruiken desktop pc om te internetten

Bijna alle jongeren hebben toegang tot internet - Het percentage jongeren -tussen de twaalf en 25 jaar- dat via een desktop computer gebruik maakt van het internet, is gedaald met 10,6 procent. Ook de tablet verliest populariteit onder jongeren, terwijl juist meer wordt op het internet wordt gesurfd via de laptop en smartphone.



Dit blijkt uit een trendanalyse van Dutch-Tech Magazine, op basis van de meest recente CBS-cijfers.



Bijna alle jongeren hebben toegang tot internet

Uit de laatste cijfers is af te leiden dat liefst 99,8 procent van alle 12 tot 25 jarigen toegang heeft tot het internet. Jongeren gebruiken internet volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) voor uiteenlopende zaken, zoals het downloaden van films en muziek, social networking en gamen.



Mobiel populairst, desktop verliest populariteit

Jongeren hebben vooral toegang tot het internet via de mobiel (98,9 procent). De laptop komt onder jongeren op een tweede plek (95,8 procent). Na een stijging in 2016, daalt de populariteit van de tablet weer in 2018. Afgelopen jaar had 74,4 procent van de jongeren toegang tot internet via een tablet. Ter indicatie: in 2016 was dit nog 77,1 procent. Tot slot de traditionele desktop pc: waarmee slechts 63,3 procent van de jongeren toegang heeft tot het internet.