Keuze tips voor de smartphone van de zaak Welke smartphone past bij uw zakelijke leven? - Een smartphone is onmisbaar in het leven van de zakenman of zakenvrouw. U belt uren met relaties, blijft overal op de hoogte van de laatste informatie en u heeft uw e-mail bij de hand. Beste Deal legt uit waar u op moet letten bij de aanschaf van een zakelijke smartphone.



Allereerst dient u rekening te houden met een gebruiksvriendelijk besturingssysteem. Daarnaast moet het toestel snel genoeg zijn en een flink beeldscherm hebben. Opslagruimte is ook van belang en uiteraard de prijs van een telefoon.



Betrouwbare merken

In de smartphone branche zijn er drie grote partijen, Samsung, Apple en Huawei. Deze fabrikanten zijn een betrouwbare keuze voor een zakelijke telefoon. Ze verkopen honderden miljoenen telefoons en behalve Apple bieden ze in elk prijssegment een goed alternatief. Sinds enkele jaren zijn er een paar partijen bij gekomen met betrouwbare telefoons. Het zakelijke merk BlackBerry is helemaal terug en ook de naam Nokia ziet u tegenwoordig weer vaker. BlackBerry maakt telefoons met fysieke toetsenbord en dat kan voor de zakelijke gebruiker wel zo prettig zijn. Nokia is ook overgestapt naar het gebruiksvriendelijke Android. Het voordeel van de Nokia telefoons is het Android One besturingssysteem. Android One is een afgeslankte versie van Android en dat zorgt voor razend snelle updates. Uw telefoon is daardoor net iets veiliger dan vergelijkbare toestellen.



Prijsbewuste zakelijke telefoon

Een telefoon is natuurlijk een zakelijke investering. Koopt u een telefoon met een prijs van minder dan 450 euro ,dan kunt u deze in één keer afschrijven. Dat is bijvoorbeeld voor de beginnende ZZP-er wel zo prettig. Koopt u een telefoon van meer dan 450 euro (544,50 inclusief BTW) dan mag u het toestel afschrijven over meerdere jaren. De BTW teruggaaf van de duurdere telefoon is natuurlijk wel voor dit jaar.

Binnen een budget van 450 euro exclusief BTW kunt u tegenwoordig uitstekende zakelijke smartphones kopen. Let hierbij op de premium telefoons van vorig jaar of de premium telefoons van het begin van een jaar.



Waterdichte telefoon

Uw zakelijke smartphone gaat overal mee naar toe en zaken gaan altijd door. Een telefoongesprek missen door een fikse regenbui kunt u die ene miljoenen-order kosten. Neem daarom een waterdichte smartphone. Een telefoon met IP67 of IP68 certificering is een slimme keuze. Ze kunnen tegen een druppeltje water en zelfs een duik in een meter diep water tot 30 min is geen enkel probleem. U mist nooit meer een belangrijk gesprek door het Nederlandse weer.



Geheugen

De zakelijke telefoon van 2019 heeft minstens 64 GB aan opslagruimte. In de afgelopen jaren is de hoeveelheid geheugen flink gestegen. Uw oude telefoon heeft waarschijnlijk maar 16 tot 32 GB. Waarom dan nu zoveel? De reden hiervoor is dat bestanden groter worden en u meer met de smartphone kunt doen. Daardoor is er meer behoefte aan opslagruimte. Tegenwoordig is 64 GB de nieuwe standaard en krijgt u bij een luxe telefoon al snel 128 GB of meer.



Ultieme zakelijke smartphone

Is prijs geen punt dan is er maar een zakelijke telefoon van 2019, de Samsung Galaxy Note 10+. Dit luxe vlaggenschip beschikt over een enorm 6,8 inch AMOLED beeldscherm en de beste specificaties. Het toestel is gemaakt voor de zakelijke gebruiker en dat merkt u aan verschillende dingen. De telefoon is natuurlijk waterdicht en heeft een handige S pen. Met deze pen kunt u even snel aantekeningen maken of uw dia’s een dia verder zetten op afstand. Internet via deze telefoon is een waar genot dankzij het enorme scherm en de razend snelle modem.

