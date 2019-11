 Kwart werkend Nederland zegt geen manager nodig te hebben

Werkend Nederland beoordeelt manager met een 7,1 - Een aanzienlijk deel van werkend Nederland, namelijk 26 procent, heeft liever geen manager. Vooral mannen hebben er lang niet allemaal behoefte aan (33 procent). Van de vrouwen geeft twintig procent aan liever zonder manager te werken.



Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder 1.013 respondenten.

Ook geeft een kwart van werkend Nederland aan zijn huidige manager niet nodig te hebben. Vooral medewerkers in de retail/FMCG denken het prima af te kunnen zonder hun manager (58 procent). In de communicatiebranche geldt dit ook voor een ruime meerderheid (54 procent).



Manager krijgt een voldoende

Opvallend is dat ondanks dat de meerderheid van de medewerkers in de communicatiebranche aangeeft zijn manager niet nodig te hebben, deze managers toch het hoogste cijfer krijgen. Ze voeren de ranglijst aan met een 7,5. Op de tweede plaats staan managers in bouw en vastgoed, met een 7,4. Werknemers in de juridische dienstverlening geven een 6,8 en zijn daarmee het minst te spreken over hun manager. Gemiddeld geeft werkend Nederland de manager een 7,1.

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "Dat een kwart van werkend Nederland aangeeft liever geen manager te hebben of zijn huidige manager niet nodig te hebben, zegt veel over de zelfstandigheid van medewerkers en over de positie die managers innemen. Medewerkers hebben in veel gevallen voldoende kennis en kunde in huis om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Ook gaan steeds meer organisaties aan de slag met zelfsturende teams. Dit betekent niet dat managers overbodig worden, integendeel zelfs. Het betekent wel dat de manager een andere rol in de organisatie krijgt. De manager van nu kan zich daardoor meer bezighouden met innovaties, veranderingen en ondernemerschap. Daarnaast transformeert de functie bijvoorbeeld meer naar een faciliterende rol en wordt de manager iemand die als het ware op de achtergrond meekijkt en bijstuurt indien nodig. Hij zet de koers uit, laat medewerkers het schip besturen en signaleert wanneer er instructies nodig zijn."