Vier vooroordelen over jonge managers ontkracht We zijn nog niet gewend aan jonge managers - Als u op Google zoekt op ‘jonge managers’ vliegen uitspraken zoals ‘Jonge managers worden niet serieus genomen’ en ‘Best lastig, een jonge manager zijn’ u om de oren.



We zijn niet gewend aan deze managers: uit het Nationaal Management Onderzoek (NMO) van ISBW blijkt dat maar negentien procent van de huidige managers onder de 35 jaar is. Zoals de uitspraak ‘onbekend maakt onbemind’ al doet voorspellen, zijn veel mensen niet positief over managers van jonge leeftijd. Is dat terecht? Zeker niet. In dit artikel ontkracht Rob Rijbroek, directeur bij ISBW, de vier meest voorkomende vooroordelen.



1. Jonge managers hebben gebrek aan kennis en kunde

"Het eerste vooroordeel over jonge managers is dat zij niet geschikt zijn voor deze rol door het gebrek aan kennis en kunde. De gedachte hierachter is dat zij door hun lagere leeftijd minder werkervaring en daardoor minder kennis en vaardigheden hebben dan nodig is voor het goed vervullen van de functie. Iemands leeftijd zegt echter niets over iemands kennis of kunde. Een vijftigplusser kan net zo goed als jongeren een nieuwe opleiding doen en kennis pas kort in huis hebben," zegt Rijbroek. Ook benadrukt hij dat iedereen met talenten geboren wordt. "Zo presenteert de één de sterren van de hemel op haar 21e en maakt de ander er nog steeds iets ongemakkelijks van op haar 45e. Ervaring helpt altijd om een skill te ontwikkelen, maar aanleg vormt de basis." In ieder geval geldt: iemand wordt nooit zonder reden manager.



2. Jonge managers hebben geen levenservaring

Opnieuw door het lagere aantal levensjaren, is de aanname dat jonge managers geen levenservarting hebben. Rijbroek: "Dit vooroordeel wordt gevoed doordat jonge managers bijvoorbeeld vaak geen kinderen hebben, ze weinig tegenslagen hebben meegemaakt, nooit zijn ontslagen of geen scheiding hebben meegemaakt. De aanname is dat ze zich hierdoor niet kunnen inleven in de medewerker die dit soort dingen wel meemaakt." Maar niets is minder waar. Uit onderzoek, van onder andere de Universiteit van Amsterdam (UvA), blijkt namelijk dat jongere managers beter luisteren dan oudere managers, vaker aandacht geven aan de behoeftes van medewerkers en oprecht geïnteresseerd zijn in hun privéleven.



3. Jonge managers zijn makkelijk om te praten en te intimideren

Een derde vooroordeel dat Rob in de praktijk veel hoort, is het vooroordeel dat jonge managers makkelijk zijn om te praten en te intimideren. Dit hangt samen met het vooroordeel dat jonge managers weinig levenservaring hebben. Rijbroek: : "De gedachte is dat zij onzekerder zijn in hun functie en daardoor eenvoudiger te beïnvloeden. De kans hierop hangt echter meer samen met karakter en managementervaring dan met iets anders. Door de juiste leiderschapsstijl te hanteren wordt dit probleem omzeild. Uit het eerder genoemde onderzoek van de UvA blijkt dat het als jonge manager beter is om in beperkte mate de participatieve leiderschapsstijl in te zetten. Het werkt beter om medewerkers voorwaardelijke beloningen in de vorm van complimenten en waardering te geven."



4. Jonge managers komen de boel eens flink opschudden

De gehanteerde leiderschapsstijl is dus van belang voor het succes van een jonge manager. Maar de leiderschapsstijlen zorgen tegelijk ook voor een vooroordeel. Rijbroek: "De jonge manager is vaak relatief recent afgestudeerd en zal alle bijzondere leiderschapsstijlen die hij tijdens de studie leerde nog top-of-mind hebben. Er komen steeds meer stijlen op – zoals atletisch, tribaal of meeuwen leiderschap – passend bij de tijdsgeest. Mede daardoor is et vooroordeel dat jonge managers een bijzondere stijl aannemen en daarmee een afdeling flink zullen veranderen. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Of het nu gaat om managers van twintig, dertig, veertig of vijftig, iedereen heeft een eigen leiderschapsstijl. Deze is vaak gebaseerd op karakter en aangepast op het type organisatie, en hangt niet samen met de leeftijd."



Al met al is leeftijd op geen enkel vlak een indicator van iemands kwaliteit. De basis van goed management wordt gelegd door aanleg, training, karakter, ervaring en ontwikkeling. Kortom, het is tijd om de vooroordelen opzij te zetten!



