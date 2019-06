 Wat doen managers fout in de ogen van jongeren?

Manager kan op een aantal punten verbeteren vinden jongeren - U heeft het vast meegemaakt: een collega die ontslag neemt, omdat hij niet door één deur kan met de manager. Voor de nieuwe generatie is dit niet anders.



Uit recentelijk onderzoek blijkt dat meer dan 75 procent van de jongeren aangeeft dat hun leidinggevende grote invloed heeft op hun werkgeluk. Over het algemeen krijgen Nederlandse managers ruime voldoendes van jongeren als het over hun werkwijze gaat. Toch zijn er volgens de jongeren een aantal verbeterpunten.

Dat stelt Peter Segerius van YoungCapital in dit artkel.



Onzekerheid

Wanneer er niet genoeg zekerheid wordt geschept op de werkvloer, zitten jongeren vaak met vragen: zit ik hier wel goed op mijn plek? Willen ze mij vervangen? Doe ik mijn werk wel goed? Een mogelijke boosdoener hierbij is dat jongeren vaak ook geen vast contract hebben.

Creëer daarom zekerheid en schep een band met uw team. Een leidinggevende die geen duidelijkheid schept, kan namelijk overkomen als iemand die geen afspraken nakomt. Wat weer kan leiden tot het beeld van iemand waar u niet op kunt rekenen.



Gebrek aan waardering tonen

Zekerheid scheppen heeft ook verband met een ander aspect: waardering tonen. Dit vinden de jongeren een van de belangrijkste punten van verbetering. Het gaat hierbij vooral om een stukje bevestiging: dat zij het kennelijk goed doen. Dit straalt vertrouwen uit in hun carrière. Daarom is gehoord en gezien worden erg belangrijk voor jongeren binnen een bedrijf.



Slecht feedback geven

Hét functioneringsgesprek met de leidinggevende waar velen bang voor zijn. Daar heeft u weleens van gehoord, toch? Bij binnenkomst begint de manager al op te noemen wat de medewerker allemaal fout doet. Daarna krijgt hij een barrage aan verbeterpunten en moet hij een papiertje ondertekenen waarbij hij akkoord gaat met alles wat gezegd is. Vervolgens gaat de medewerker gestrest weer aan het werk. Dit kan veel beter.

Een feedback- of functioneringsgesprek kan beter gevoerd worden als een gesprek tussen twee mensen, niet als monoloog. Als toevoeging kunt u als manager ook zelf vragen wat u beter kunt doen. Vergeet niet dat complimenten ook altijd op zijn plaats zijn.



Erkenning

Neem als leidinggevende niet genoegen met alleen een voldoende. Erkenning lijkt hierbij het belangrijkste aspect te zijn om jongeren te behouden en te werven voor uw bedrijf. Zij willen immers weten dat ook zij de moeite waard zijn om mee te werken. U bouwt zo aan hun identiteit, wat het belangrijkste is in hun ontdekkingsfase.



