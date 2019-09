 Huidige manager vaak reden van vertrek medewerkers

Manager is ook de reden om juist te blijven - Voor bijna 1 op de 5 medewerkers (19 procent) is de huidige manager een reden om de organisatie te verlaten. Dit geldt vooral voor jongeren van 18 tot 25 jaar (27 procent). Daartegenover staat een groot deel van werkend Nederland dat juist enorm te spreken is over zijn manager. 29 procent bestempelt zijn huidige manager als de ideale manager.



Daarbij geldt voor 20 procent dat zijn manager de belangrijkste reden is om bij zijn huidige werkgever te blijven. Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder 1.013 respondenten.



Gezegend met een ideale manager

Net als het percentage van de jongeren (18-25 jaar) dat zijn manager een reden vindt om te vertrekken, geeft ook 27 procent van deze leeftijdscategorie aan dat zijn manager de belangrijkste reden is om bij de organisatie te blijven. Ook bij werknemers tussen de 25 en 40 jaar geldt dit voor bijna een kwart (24 procent). Al met al is de manager van grote invloed op de retentie van medewerkers, zowel in de positieve als negatieve zin.



Niveau in de organisatie

Kijkend naar de verschillende niveaus binnen een organisatie, zijn vooral medewerkers in een strategische positie te spreken over hun manager. Ruim de helft (55 procent) geeft aan dat zijn huidige manager zijn ideale manager is. Op tactisch niveau geldt dit voor 36 procent en op operationeel niveau voor 27 procent.