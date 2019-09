 Nederland oordeelt: de ideale manager is een 40-jarige man

Werknemer heeft behoefte aan betrouwbare, betrokken en behulpzame manager - Werkend Nederland bestempelt een mannelijke manager tussen de 35 en 45 jaar als ideaal. 62 procent van de werkenden heeft liever een man als manager, 38 procent kiest voor een vrouw. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar een meer ervaren manager.



De leeftijd van de ideale manager ligt namelijk voor bijna de helft van de werkenden (46 procent) tussen 35 en 45 jaar, gevolgd door 45 tot 55 jaar (35 procent). Een manager onder de 35 jaar is aanzienlijk minder populair (twaalf procent). Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door managementopleider ISBW onder 1.013 respondenten.



Mannen willen mannen, vrouwen willen vrouwen

Kijkend naar de wensen van mannen en vrouwen apart, zien we dat zowel mannen als vrouwen de voorkeur hebben voor een manager van het eigen geslacht. Maar liefst driekwart van de mannen heeft liever een mannelijke manager. Bij vrouwen geldt slechts voor een kleine meerderheid (52 procent) dat zij een voorkeur hebben voor het eigen geslacht.



De huidige manager

In hoeverre voldoet de huidige manager van de werknemers in Nederland aan hun ideaal? De huidige manager is in 65 procent van de gevallen een man, tegenover 35 procent vrouwelijke managers. Dat ligt aardig in lijn met de wensen. Op het gebied van leeftijd komt de werkelijkheid minder bij het ideaal in de buurt. Ruim een derde (35 procent) van de managers is tussen de 35 en 45 jaar en een derde is tussen de 45 en 55 jaar (33 procent). Negentien procent van de managers is onder de 35.



Het perfecte karakter

Ook als het gaat om het karakter van een manager stelt werkend Nederland eisen. Betrouwbaarheid staat met stip op één (57 procent), gevolgd door betrokkenheid (46 procent), behulpzaamheid (43 procent) en eerlijkheid (41 procent). Op dit moment vinden werknemers deze eigenschappen onvoldoende terug in hun manager. Op betrouwbaarheid scoort de manager bijvoorbeeld 29 procent en slechts een kwart wordt behulpzaam gevonden. Ook op betrokkenheid (30 procent) en eerlijkheid (23 procent) blijft de manager achter ten opzichte van de wensen. Moed, felheid en volharding zijn karaktereigenschappen waar totaal geen behoefte aan is.

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "Wij weten als geen ander dat goed management niet samenhangt met leeftijd of geslacht. Het gaat om bepaalde kwaliteiten die een persoon in zich moet hebben én moet ontwikkelen. De eigenschappen die bovenaan de wensenlijst staan, laten zien dat hiërarchie en een directieve leiderschapsstijl voor de meerderheid van werkend Nederland niet werkt. Werknemers willen een sparringpartner, iemand waar ze op terug kunnen vallen en die zijn mening – positief of negatief – niet onder stoelen of banken steekt."