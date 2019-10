 Helft werknemers solliciteert onder werktijd

Meer uitdaging, meer geld en slecht management belangrijkste redenen - Werkend Nederland is actief aan het solliciteren tijdens kantooruren, blijkt uit onderzoek van XpertHR onder 1038 werknemers. Dit betekent het zoeken van vacatures, motivatiebrieven schrijven en het maken van sollicitatieafspraken.



De belangrijkste reden om de zoektocht naar een nieuwe baan te starten is de behoefte aan meer uitdaging (64 procent) en meer verdienen (60 procent). Maar liefst veertien procent zegt te solliciteren omdat de verstandhouding met de leidinggevende slecht is. Ook bevallen collega’s niet altijd (twaalf procent) of wordt er gepest op de werkvloer (twee procent).



Een nieuwe baan is altijd een optie

Ook wanneer het huidige werk bevalt, geeft meer dan de helft van de respondenten aan altijd open te staan voor een nieuwe baan (54 procent). Wieneke Brandt, uitgever van XpertHR: "Deze cijfers benadrukken hoe belangrijk het is om te allen tijde het werkgeluk van de medewerker hoog op de agenda te hebben staan. Bij werkgevers die dit serieus nemen zijn medewerkers minder vaak ziek, maken ze minder fouten, en zijn ze productiever."



Jongeren vooral gericht op hoger loon

Ruim één op de vier werknemers die jonger zijn dan dertig wil een nieuwe baan om meer te verdienen. In de leeftijdscategorie van 40 tot 49 jaar ziet 50 procent extra geld als reden om een nieuwe baan te zoeken. Onder de zestigplussers wil 34 procent een nieuwe baan omwille van de financiën.



Vrouwen op zoek naar uitdaging

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna zeventig procent van de vrouwen die een nieuwe baan wil, op zoek is naar meer uitdaging. Mannen zijn wat dat betreft meer tevreden met op het werk: van hen zoekt iets meer dan 60 procent een baan met meer uitdaging.