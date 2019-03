 Nederlanders zoeken massaal nieuwe baan

Nederlander laat zich verleiden door hoger salaris en opleidingsmogelijkheden - Een toenemend aantal Nederlanders gaat in 2019 actief op zoek naar een nieuwe baan. Dat het vinden van een nieuwe baan bij veel Nederlanders op de lijst met goede voornemens staat, blijkt uit de forse stijging van het aantal sollicitaties in januari 2019.



Hays constateert een stijging van achttien procent in januari ten opzichte van de maand ervoor.

Ook vorig jaar was januari een piekmaand. Het aantal sollicitaties was dit jaar echter dertien procent hoger dan in januari 2018. Hieruit blijkt dat meer mensen wisselen van baan in deze toch al krappe arbeidsmarkt. In een wereldwijde enquête van Hays onder 4.500 mensen geven werkenden als voornaamste reden om te wisselen van baan dat het tijd is voor verandering (40 procent). Daarnaast zorgt het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden op de huidige werkplek dat mensen verder kijken (negentien procent).



Whatsapp als vacaturekanaal

Nederlanders die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan zeggen wel overgehaald te kunnen worden door vacatures die een hoger salaris of betere trainings- en carrièremogelijkheden bieden. In een recente rondvraag van Hays blijkt dat Whatsapp een populair kanaal aan het worden is voor het ontvangen van vacatures. Op de vraag of zij het interessant vinden om de nieuwste vacatures via Whatsapp te ontvangen antwoordt een derde van de respondenten ‘Ja’. Toch blijft e-mail het voorkeurskanaal. 51 procent ontvangt vacature alerts liever via e-mail.



Toename door krapte

Melanie Kool, Marketing Director bij Hays Nederland: "Het vinden van een nieuwe baan stond al langer op de lijstjes met goede voornemens. Dat er nu sprake is van een forse toename zegt iets over de huidige arbeidsmarkt. De tijd dat mensen hun hele carrière voor één werkgever werkten is voorbij. Werkgevers die willen inspelen op de flexibele en enigszins onvoorspelbare route moeten hun traditionele mindset aanpassen. Om talent langer vast te houden kunnen ze bijvoorbeeld investeren in om- en bijscholing. Op deze manier komen werkgevers tegemoet aan de behoefte van werknemers om nieuwe interessegebieden te verkennen en kunnen ze langer profiteren van de ervaring en expertise die al in huis is."