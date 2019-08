 Helft solliciteert op functies waar ze ongekwalificeerd voor zijn

Driekwart is ook bereid om een hoger salaris te vragen - 51 procent van de Nederlanders durft door de huidige arbeidskrapte op banen te solliciteren waarvoor zij niet de juiste opleiding hebben gevolgd. Onder twintigers ligt dit percentage zelfs op 65 procent.



Dit blijkt uit onderzoek dat Brunel door PanelWizard liet uitvoeren onder 1.158 Nederlanders. Maar liefst 74 procent van de ondervraagden zegt door de krapte op de arbeidsmarkt bereid te zijn om een hoger salaris te vragen dan voorheen.

Het lijkt erop dat Nederlanders door de personeelstekorten hoger durven in te zetten bij sollicitatiegesprekken. Naast een hoger salaris, durven zeven op de tien ondervraagden ook betere secundaire arbeidsvoorwaarden te eisen. Vooral mannen schromen niet om een hoger salaris (79 procent) en betere secundaire arbeidsvoorwaarden (77 procent) te vragen. "Wij merken ook dat sollicitanten de laatste jaren steeds hoger durven in te zetten bij sollicitatiegesprekken. Ze zijn zich erg bewust van hun eigen waarde in deze schaarse markt," aldus Annemieke Kaspersen, manager recruitment bij Brunel. Waar vroeger alleen over het salaris en de reiskostenvergoeding werd onderhandeld, zijn leaseauto’s, extra vakantiedagen en onbetaald verlof tegenwoordig ook allemaal zaken die besproken worden.



Kritischer en veeleisender

Niet alleen sollicitanten zijn veeleisender geworden. Ook werknemers die al in dienst zijn bij bedrijven laten vaker het achterste van hun tong zien. 42 procent van de respondenten zegt door de krappe markt kritischer te zijn geworden ten opzichte van zijn of haar baas. Mensen die in de bouw werken (59 procent) en ICT’ers (48 procent) blijken het mondigst te zijn naar leidinggevenden. "Waar vroeger de manager heel kritisch kon zijn naar de werknemer, omdat hij of zij diegene makkelijk kon inruilen voor een ander, zijn de rollen nu omgekeerd," zegt Kaspersen. "Als een werknemer het gevoel heeft dat hij of zij zich niet genoeg kan ontwikkelen of de sfeer op kantoor niet prettig vindt, kan diegene zo vertrokken zijn naar een ander bedrijf."



Keerzijde

Hoewel veel werknemers baat lijken te hebben bij de gevolgen van het arbeidstekort ondervinden zij ook de nadelen ervan. Zo vindt een ruime meerderheid (54 procent) dat er te vaak mensen worden aangenomen die niet aan het functieprofiel van een baan voldoen. In de retail en de (zware) industrie is zelfs tweederde van de ondervraagden deze mening toegedaan. Kaspersen: "Als werkgever wilt u natuurlijk het liefst iemand aannemen met de juiste opleiding en relevante werkervaring, maar in deze markt hebt u niet altijd die luxe. Wanneer er geen kandidaten solliciteren die volledig aan de functie-eisen voldoen, zult u met minder gekwalificeerde mensen genoegen moeten nemen. Er is immers wel personeel nodig om de zaak draaiende te houden."