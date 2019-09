 Piek in sollicitaties na vakantieperiode

Zaterdag is de minst populaire dag om te solliciteren - Direct na de vakantieperiode, zowel in de zomer als in de winter, is er een piek te zien in sollicitaties. Dit gebeurt doorgaans tijdens werktijd.Dat blijkt uit een analyse van het gespecialiseerde recruitmentbureau Robert Half.



De piekmomenten voor solliciteren bevinden zich tussen 11.00 en 14.00 uur, met maandag als populairste dag.



De cijfers tonen daarnaast dat we vooral in de maanden na een vakantieperiode op zoek gaan naar een nieuwe baan. Ruim 50 procent van de werkzoekenden uploadt zijn of haar cv tussen 11 uur ’s ochtends en 2 uur ’s middags. Voor de periode tussen 10.00 en 17.00 uur is dit bijna 92 procent. Bijna een op de vijf ontvangen cv’s wordt geüpload op maandagen, zaterdag (7,3 procent) is de minst populaire dag om te solliciteren.



Heroriënteren

"We zien dat mensen vaak na een periode van rust beseffen dat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Mensen gebruiken de zomer- en kerstvakantie om zich te heroriënteren. Ze nemen de tijd om hun carrière onder de loep te nemen en zichzelf de vraag te stellen: waar sta ik en waar wil ik naartoe. In sommige gevallen leidt dit dus tot een zoektocht naar een baan die beter aansluit bij hun verwachtingen", aldus Managing Director Frederique Bruggeman.



Piekmaanden

Dat we vaker na een periode van rust op zoek gaan naar een nieuwe baan wordt bevestigd door de verdeling van cv-uploads over het jaar: januari (10,4 procent) en september (10,1 procent) zijn de populairste maanden. Tijdens en vlak voor een vakantie houden werkzoekenden zich minder bezig met solliciteren: in december (5,7 procent) en juni (6,3 procent) uploaden kandidaten het minste aantal cv’s.