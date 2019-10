 Coaching populairder dan ooit

Bijna kwart Nederlanders gaat of ging naar een coach - Bij één op de vijf Nederlanders speelt een vraag of probleem waar ze professionele hulp bij zouden willen krijgen, blijkt uit onderzoek van Psychologie Magazine. Coaching is hier een mogelijke oplossing voor.



Maar hoe effectief is dat eigenlijk en met welke kwesties stappen Nederlanders naar een coach? Om daar inzicht in te krijgen deed Psychologie Magazine het eerste representatieve onderzoek naar de stand van coaching in Nederland.

Bijna een kwart van de Nederlanders bezoekt op dit moment een coach of heeft deze ooit bezocht. Coaching is dus big business en relevanter dan ooit. Aanbod aan coaches is er dan ook genoeg: het aantal coaches in Nederland steeg in de afgelopen vijf jaar met 66 procent. Uit het onderzoek blijkt dat mensen tijdens een coachtraject vooral praten over werkgerelateerde onderwerpen. De meeste coachvragen gaan over de thema’s stress en burn-out (30 procent), passend werk vinden (30 procent) en werk-privé balans (24 procent).



Midlife crisis?

De gemiddelde leeftijd waarop mensen voor het eerst een coach bezoeken is 38 jaar. Het naderen van de veertig lijkt bij mensen te zorgen voor bezinning en reflectie op waar ze nu in hun leven en carrière staan. Nederlanders zijn positief over de effecten van coaching. Van de mensen die coaching ingezet hebben, vond 80 procent het coachtraject de investering helemaal waard. Zo’n driekwart van de Nederlanders vindt dat de coach hen (heel erg) goed geholpen heeft bij het bereiken van hun doelen en ruim de helft vindt dat hij of zij dit veel eerder had moeten doen.



Coaching niet langer taboe

Lag er vroeger een taboe op coaching, nu is dat anders: slechts 7 procent van de Nederlanders die naar een coach gaat, geeft aan zich hiervoor te schamen. Door te beginnen met coaching hebben mensen juist het gevoel dat ze het heft in eigen handen genomen hebben (72 procent) en ze zijn daar trots op. Dit wordt ook bevestigd door coach Willemijn Buijn: "Coaching wordt in Nederland steeds normaler. Hoewel mensen het soms moeilijk vinden om te vertellen dat ze naar een coach gaan, blijken mijn klanten juist alleen maar positieve reacties te krijgen als ze vertellen over hun coachtraject. Werken aan uzelf via een coach wordt gezien als een investering in uzelf en zelfs stoer gevonden."



Lastig om een goede coach te vinden

Een goede coach vinden kan echter een uitdaging zijn, blijkt uit het onderzoek. Van de Nederlanders die op dit moment coaching overwegen, weet één op de vijf niet hoe ze een goede coach kunnen vinden en nog eens één op de vijf ziet door de sterke toename van coaches door de bomen het bos niet meer. Toch is het vinden van een juiste coach belangrijk, geeft Sterre van Leer, hoofdredacteur van Psychologie magazine, aan. "Want ons onderzoek wijst uit dat 86 procent van de mensen een ‘klik’ met de coach het belangrijkste selectiecriterium vindt. Bijna de helft van de Nederlanders krijgt hun coach echter toebedeeld via de werkgever. Zo wordt er dus niet gekeken naar de juiste match, maar naar wie er beschikbaar is."