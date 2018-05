 Kantoorprofessional ervaart werkstress door technologische innovaties

Voorkom dat technologie een bron van stress wordt - Bij twintig procent van de kantoorprofessionals leiden technologische vernieuwingen zoals nieuwe IT-tools, nieuwe zakelijke apps en andere digitale vernieuwingen tot werkstress.



Dat is een van de resultaten van recent onderzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Overigens hebben mannen zelfs wat meer last van de genoemde werkstress dan vrouwen (24 procent vs zeventien procent). De beroepsvereniging hield het onderzoek voorafgaand aan het Congres over Duurzame Inzetbaarheid dat plaatsvindt op 31 mei a.s.



Veertien procent ervaart negatieve impact op werk en gezondheid

De NBPO vroeg de respondenten naar de hoeveelheid digitale tools waarmee gewerkt wordt. 37 procent van de ondervraagde kantoorprofessionals gebruikt vier tot zes digitale tools en 28 procent gebruikt er zelfs meer dan zeven. Hoewel veel digitale tools er op gericht zijn slimmer te werken, is vijftien procent van de respondenten van mening dat technologische vernieuwingen tot meer werk leiden. Een van de oorzaken kan zijn, dat 24 procent geen training krijgt bij de lancering van een digitale innovatie. De eerder genoemde werkstress die ontstaat door digitale innovaties, heeft in veertien procent van de gevallen een vervelend staartje; het leidt tot negatieve consequenties op het werk en/of de gezondheid.

Anke Algera, voorzitter van de NBPO maakt zich zorgen: "Wij vinden het signaal dat zoveel mensen stress ondervinden door digitale innovaties zorgwekkend. Het is bovendien vaak onnodig: veel stress kan voorkomen worden als zowel werkgevers als werknemers goed voorbereid zijn op technologische vernieuwingen."



29 procent werkt niet met tools die ter beschikking staan

Door onervarenheid met de tool en drukte komt 29 procent er onvoldoende aan toe de technologische tools die hem of haar ter beschikking staan, te gebruiken. En dat is jammer, want degenen die wel met een nieuwe digitale tool aan de slag gaan, erkennen dat dit kan leiden tot positieve effecten. Bijna de helft van de respondenten is van mening dat technologische vernieuwingen ervoor zorgen dat het werk sneller uitgevoerd kan worden. Meer dan 70 procent is van mening dat technologische vernieuwingen motiveren, doordat het werk efficiënter uitgevoerd kan worden. 60 procent zegt dat digitale tools het werk makkelijker maken en voor 29 procent wordt het werk zelfs leuker door technologische innovaties.

Algera: "De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en als werknemer kan het best lastig zijn om dit naast uw dagelijkse werk bij te houden. Als u het gevoel hebt kennis of ervaring op bepaalde gebieden te missen dan is het belangrijk dat u dit bij je werkgever aankaart zodat er direct actie ondernomen kan worden. Vraag gewoon om extra uitleg of een cursus of online tutorial als een tool of toepassing niet duidelijk is. Daar bent u en uw werkgever bij gebaat."



Groter wordende rol nieuwe communicatiemiddelen

Uit een eerder onderzoek van de NBPO uit november 2017, bleek dat 32 procent van het Nederlandse kantoorpersoneel van mening is dat ook de e-mailstroom tot stress leidt. Daarom vroeg de beroepsvereniging in het huidige onderzoek nog verder door naar de rol van e-mail. 39 procent van de respondenten antwoordde dat e-mail momenteel nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel is, maar dat de rol van nieuwe communicatiemiddelen steeds groter wordt. Bij zes procent van de respondenten hebben nieuwe communicatiemiddelen de rol van e-mail als belangrijkste communicatiemiddel al overgenomen. 55 procent van de respondenten is overigens van mening dat leeftijd een rol speelt bij de switch van e-mail naar nieuwe communicatiemiddelen. 28 procent geeft duidelijk aan dat meer jongere dan oudere collega’s gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen naast e-mail.

"Nieuwe communicatiemiddelen kunnen veel structuur en efficiëntie op de werkvloer bieden. Het is dan wel zaak dat iedereen over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om deze middelen te gebruiken. Zorg er als werkgever voor dat uw personeel goed op de hoogte is, ook de oudere collega’s. Alleen op die manier hebt u optimaal profijt van technologische innovaties," besluit Algera.