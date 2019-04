 Kwart Nederlanders overweegt carrièreswitch

De mate waarin een baan betekenisvol is speelt een belangrijker rol bij een nieuwe baan - Een kwart van de Nederlanders overweegt een carrièreswitch. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed onder 1077 Nederlandse werkenden. De voornaamste redenen zijn een hoger salaris of leuker werk willen, of toe zijn aan iets anders. De keuze om iets anders te gaan doen blijkt daarbij doorgaans een goede.



Van de daadwerkelijke carrièreswitchers heeft slechts zeventien procent er spijt van dat hij of zij iets anders is gaan doen.

Een derde van de Nederlanders heeft daadwerkelijk een carrièreswitch gemaakt en achttien procent heeft dit zelfs meerdere keren gedaan. De helft van de werkenden in Nederland overweegt op dit moment geen switch, maar heeft dit wel eens overwogen. Naast iets totaal anders gaan doen, is een soortgelijke functie als de huidige baan maar dan in een andere sector ook een mogelijkheid. Voor ruim 40 procent is dit een optie.



Redenen om op zoek te gaan naar iets nieuws

"Als het gaat om carrièrekeuzes, speelt salaris nog altijd een grote rol," aldus Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux. "In uw levensonderhoud kunnen voorzien is nog altijd een van de belangrijkste redenen om naar uw werk te gaan. De mate waarin een baan leuk en zinvol is, wordt echter steeds belangrijker. Een overstap naar een baan die beter bij u past creëert nieuwe kansen met positieve invloed op uw hele leven." Na salaris is dan ook de behoefte aan leuker werk een reden om iets anders te gaan doen, zo blijkt uit het onderzoek.

Laurens Knoop, oprichter van The School of Life, een internationale organisatie die kennis uit de filosofie, psychologie en kunsten inzet om wijzer in het leven te staan, erkent de toegevoegde waarde van een baan die bij u past, maar is ook kritisch: "Als u overweegt om van baan te wisselen is het goed om u af te vragen waarom u dat zou willen. Als u onverschillig bent geworden over uw werk, kan iets anders zoeken een goed idee zijn. Maar ervaart u andere problemen, zoals spanningen met uw baas, dan kan het u veel verder brengen als u dat probleem oplost. Dat kan u doen besluiten om toch te willen blijven, omdat u toch nog voldoende uit uw baan haalt."



Werk zonder voldoening

Opvallend is dat een groot deel van de respondenten aangeeft niet voldaan thuis te komen na een werkdag. De meerderheid van de respondenten (63 procent) komt gemiddeld genomen meestal wel of vrijwel altijd voldaan thuis van het werk. Voor de rest, 37 procent, is dit niet het geval. Zij komen even vaak wel als niet, meestal niet of zelfs helemaal nooit met een voldaan gevoel thuis na een werkdag.

De meerderheid van de respondenten laat, wanneer hij of zij op zoek gaat naar een nieuwe baan, de mate waarin het werk betekenisvol is meespelen in de afweging om te solliciteren. Daarbij zegt meer dan de helft naast het werk andere activiteiten te doen waar hij of zij voldoening uit haalt.