 Wendbare arbeidsmarkt vraagt om nieuwe zekerheden

NBBU-plan voor basisregeling voor alle werkenden garandeert gelijkwaardigheid tussen vaste en flexibele arbeidsvormen - De NBBU heeft de commissie Regulering van Werk een position paper aangeboden die een oplossing biedt voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Deze denkrichting biedt zekerheden voor alle partijen op de arbeidsmarkt, ondernemers, werkgevers en werkenden.



Daarmee kan een kader worden gecreëerd waarin alle werkvormen waar deze tijd om vraagt, van vast tot flexibel, in ingebed kunnen worden.



Kijk op werk is veranderd

Dit position paper heeft zijn voedingsbodem in een deze week eveneens gepresenteerd onderzoeksrapport van de Young Adivsory Group. Een van de opvallendste zaken uit dit onderzoek is dat van de generatie van de millennials 45 procent verwacht op enig moment in zijn of haar loopbaan als zelfstandige aan de slag te gaan. De kijk op werk is wezenlijk anders onder deze generatie. Millennials zien hun loopbaan als een onderneming die is opgebouwd uit meerdere kleine carrières. Een contract voor het leven bij één werkgever is allang geen uitgangspunt meer.



Veranderde invulling van personeelsbehoefte

Naast deze nieuwe visie op werk is er ook een wezenlijke behoefte bij bedrijven aan wendbaarheid in hun personeelssamenstelling. De levensduur van bedrijven neemt af en zij werken bovendien steeds vaker projectmatig. Dat vraagt om een andere invulling van de personeelsbehoefte. De leden van de NBBU, van uitzendbureau tot zzp-intermediair, voorzien in deze behoefte.



Basisvoorziening voor alle werkenden

Ondertussen worstelen partijen in het publieke debat met de vraag hoe zekerheden georganiseerd moeten worden en hoe collectiviteit moet worden gewaarborgd. De oplossing van de NBBU is een basisvoorziening voor alle werkenden bij verlies van inkomen, bijvoorbeeld door ziekte of werkloosheid. Daarnaast wordt gekeken naar hoe te verwachten carrièreswitches mogelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door blijvende toegang tot onderwijs, ook op latere leeftijd.



Collectiviteit als uitgangspunt

De zienswijze van de NBBU is een oplossing voor de hedendaagse arbeidsmarkt die collectieve verantwoordelijkheid als uitgangspunt neemt. Dat is een uitgangspunt dat alle partijen in de polder moet aanspreken. Het huidige bestel is ruim honderd jaar oud en voldoet niet meer. Zoals het YAG-rapport aantoont, is er een grote kloof tussen de perceptie van de vorm die de arbeidsmarkt in deze tijd zou moeten hebben en de praktijk met al zijn complexe regelingen.



Oplossing in ieders voordeel

Een nieuwe gang naar de tekentafel met collectiviteit als uitgangspunt is volgens de NBBU een goede eerste stap. Het levert een stelsel op waarin arbeidsmarktintermediairs kunnen blijven doen waar ze goed in zijn, naar ieders tevredenheid vraag en aanbod bij elkaar brengen. Maar een basisregeling is bovenal in het voordeel van alle werkenden, omdat alle partijen in hun behoefte worden voorzien. Werkenden in hun behoefte aan zekerheid, werkgevers in een personeelsbehoefte op maat en ondernemers in hun behoefte om te ondernemen, zonder het gevaar zich in een juridisch schemergebied te begeven.