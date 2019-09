 Extreme beloning toppers in bedrijfsleven blijkt wederom mythe

Enorme loonkloof top en werkvloer blijkt uitzondering - De loonkloof tussen top en salarisvloer bij MKB-bedrijven is veel minder extreem dan bij AEX-bedrijven. Opvallend is bovendien dat de houdbaarheidsdatum van een bonus voor directeuren verstreken lijkt.



De afgelopen jaren hebben steeds minder directeuren een bonus ontvangen. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Beloningsonderzoek van de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren).

Het belang van de variabele beloning, beter bekend als een bonus, voor de directeur neemt af. In 2014 ontving 67 procent van de directeuren een bonus, twee jaar later was het percentage gedaald naar 55 procent. In 2018 ontving ongeveer een derde (37 procent) van de directeuren een bonus, blijkt uit onderzoek van NCD en Human Capital Group. Gerard van Vliet, directeur van de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren), vindt dat een positieve ontwikkeling: "We weten al langer dat bonussen niet werken als motivatie-tool. Ook niet voor de top."

Het gemiddelde salaris van de directeuren, blijkt uit het onderzoek, bedraagt € 139.120 in 2018. Het gemiddelde totale inkomen (vast en variabel) bedraagt voor de directeuren € 166.000.



Enorme loonkloof top en werkvloer blijkt uitzondering

Het Beloningsonderzoek nuanceert nadrukkelijk het beeld van de grootverdienende topman of –vrouw. In de media ligt de focus op extreme verschillen in beloningen tussen de gemiddelde medewerker en de directie. Een voorbeeld is Heineken-topman Jean-François van Boxmeer. Hij zou volgens verschillende berichten ruim 300 maal het salaris van de gemiddelde Heineken-medewerker. In de BV Nederland verdient de directeur 3,7 maal het salaris van de gemiddelde medewerker. De interne beloningsverhoudingen zijn minder extreem dan verschillende nieuwsberichten schetsen. Van Vliet: "Het zijn steeds weer extreme uitzonderingen die het beeld kleuren. Ik ben blij dat uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde directeur geen ‘zakkenvuller’ is."