40 procent studenten denkt dat hun toekomstige baan nog niet bestaat Cybersecurityspecialisten moeten toekomstige banen ondersteunen - In het kader van een nieuw onderzoek heeft Kaspersky Lab studenten aan de tand gevoeld over hun toekomstige carrière. 40 procent van de ondervraagde studenten denkt zich voor te bereiden op een functie die op dit moment nog niet bestaat.



De 1.000 respondenten zijn studenten boven de achttien jaar en studeren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië of Spanje. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in augustus 2018.

De voortschrijdende technologie brengt met zich mee dat banen veranderen. Zelfs traditionele rollen in de geneeskunde en landbouw passen zich voortdurend aan de technologie aan waarvan ze afhankelijk zijn geworden. Een paar voorbeelden van functies waar studenten van nu naartoe werken:



Telechirurg : voor chirurgen is het straks niet meer noodzakelijk om zich fysiek in de operatiekamer te bevinden. In plaats daarvan kunnen ze op afstand intelligente machines bedienen, zonder hun patiënten ook maar met een vinger aan te raken.

: voor chirurgen is het straks niet meer noodzakelijk om zich fysiek in de operatiekamer te bevinden. In plaats daarvan kunnen ze op afstand intelligente machines bedienen, zonder hun patiënten ook maar met een vinger aan te raken. Mens/robotinteractiespecialist : als van robots wordt verwacht dat ze met mensen samenwerken en samenleven, moeten ze wel van iemand leren hoe om te gaan met de complexiteit en subtiliteit van menselijke emoties. Er moeten mensen worden opgeleid om op effectieve wijze met machines te communiceren.

: als van robots wordt verwacht dat ze met mensen samenwerken en samenleven, moeten ze wel van iemand leren hoe om te gaan met de complexiteit en subtiliteit van menselijke emoties. Er moeten mensen worden opgeleid om op effectieve wijze met machines te communiceren. Augmented-reality-architect : augmented reality verbetert bepaalde ervaringen door virtuele beelden over echte beelden heen te leggen. Augmented-reality-architecten zullen in staat zijn om 3D-modellen van een gebouw virtueel in een bepaalde omgeving te plaatsen, om op die manier beter dan ooit inzichtelijk te maken hoe het in die omgeving past.

: augmented reality verbetert bepaalde ervaringen door virtuele beelden over echte beelden heen te leggen. Augmented-reality-architecten zullen in staat zijn om 3D-modellen van een gebouw virtueel in een bepaalde omgeving te plaatsen, om op die manier beter dan ooit inzichtelijk te maken hoe het in die omgeving past. Smart-home-ontwikkelaar : een smart home vereist een ecosysteem dat volledig is toegespitst op de gewoonten, wensen, beschikbare ruimte en gezinsdynamiek van de eigenaar. Om dit te bereiken, moeten er creatieve ontwikkelaars zijn die systemen en algoritmen ontwikkelen die zich aan alle denkbare unieke huishoudens kunnen aanpassen.

: een smart home vereist een ecosysteem dat volledig is toegespitst op de gewoonten, wensen, beschikbare ruimte en gezinsdynamiek van de eigenaar. Om dit te bereiken, moeten er creatieve ontwikkelaars zijn die systemen en algoritmen ontwikkelen die zich aan alle denkbare unieke huishoudens kunnen aanpassen. Ontwerpers van 3D-geprinte mode: kleding zal steeds vaker door de computer worden gegenereerd, waardoor het productieproces revolutionair gaat veranderen. De 3D-ontwerper moet in staat zijn om items te ontwerpen die volledig door machines kunnen worden gemaakt.

"Het is eigenlijk verrassend dat slechts 40 procent van de studenten denkt dat hun toekomstige baan op dit moment nog niet bestaat, aangezien bijna alle huidige functies de komende twintig jaar ingrijpend zullen veranderen," zegt Steve Sully, Associate Director van het wereldwijde arbeidsbemiddelingsbureau Robert Half Technology. "Industry 4.0, met name kunstmatige intelligentie, zorgt voor een revolutie in de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt. Adaptiviteit en een leven lang leren zijn sleutelbegrippen, dus studenten moeten altijd in hun achterhoofd houden op welke manier hun vaardigheden in het carrièrepad passen dat ze uiteindelijk kiezen."



Cybersecurityspecialist

Het is aan cybersecurityspecialisten om al deze toekomstige banen, die volledig afhankelijk zijn van technologie en verbonden systemen, optimaal te ondersteunen.

"Cybersecurity is vandaag al cruciaal, maar zal in de toekomst nóg belangrijker worden," zegt Harco Enting, General Manager Kaspersky Lab Benelux. "Technologie zal immers de belangrijkste facilitator voor deze toekomstige banen zijn. Van patiëntveiligheid tot het beschermen van gebruikers tegen ‘op hol geslagen’ kunstmatige intelligentie: beveiliging moet in alle technologische processen worden meegewogen, omdat cybercriminelen hun best blijven doen om iedere kans te benutten die de steeds meer verbonden wereld hen biedt. Op dit moment is er een nijpend tekort aan vaardigheden in de sector, dus ik roep studenten op om een carrière in cybersecurity te overwegen."



Kaspersky Lab moedigt studenten aan om creatief na te denken over hoe we onszelf moeten beschermen tegen dreigingen van de toekomst met zijn nieuwe studentencompetitie: de Secur’IT Cup. Studenten van over de hele wereld en met iedere academische achtergrond kunnen deelnemen aan deze competitie. Deelnemers gaan de strijd aan met gelijkgestemden en kunnen 10.000 dollar winnen. Daarnaast krijgen zij een voorproefje van hoe het is om in deze bedrijfstak te werken. Dit jaar ligt de focus op problemen die een paar jaar geleden nog science fiction leken, maar met de technologie van vandaag inmiddels realiteit zijn geworden:

Connected health - de machines die telechirurgen voor kritieke operaties gebruiken, moeten worden beschermd tegen malware en overname door derden.

- de machines die telechirurgen voor kritieke operaties gebruiken, moeten worden beschermd tegen malware en overname door derden. IoT – er moet worden afgerekend met de zwakke plekken binnen het ecosysteem van het slimme huis, zodat hackers buiten de deur blijven.

– er moet worden afgerekend met de zwakke plekken binnen het ecosysteem van het slimme huis, zodat hackers buiten de deur blijven. Persoonlijke veiligheid – één van de belangrijkste opdrachten van beveiligingsexperts is dat er duidelijke en ethische regels moeten komen voor de interactie tussen mensen en robots. Dit voor zowel de veiligheid van mens als machine. Patimat Darbisheva, een van de finalisten van vorig jaar, werkte aan een project om industriële spionage te voorkomen. "Door deel te nemen aan de Secur'IT Cup krijgt men de unieke kans om ervaring op te doen met het oplossen van interessante en realistische vraagstukken, waarin verschillende branches en gebieden van expertise elkaar overlappen," zegt Patimat. "U kunt, ook als u nog geen echte technische ervaring hebt, uw opgedane vaardigheden in de praktijk toepassen. U hoeft ook niet over diepgaande IT-kennis en -ervaring te beschikken: een creatieve geest is veel belangrijker. Wees nieuwsgierig, sta open voor nieuwe mogelijkheden, denk in oplossingen en presenteer alles zo mooi mogelijk. De prettige competitieve sfeer van de Secur’IT Cup heeft me echt geholpen om in mezelf te geloven en het was ontzettend leuk om zoveel nieuwe mensen met zoveel verschillende achtergronden te ontmoeten."

