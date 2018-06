 Studenten kiezen liever voor ontwikkeling dan hoog salaris

Vrouwelijke studenten hebben ontwikkeling nog hoger in het vaandel staan dan hun mannelijke studiegenoten - Ruim 68 procent van de studenten die een financiële- of bètastudie volgen, kiest liever voor ontwikkeling dan voor een hoog salaris.



Dit blijkt uit onderzoek van Profource onder ruim 300 Nederlandse HBO- en WO-studenten. Na de opleiding wil maar liefst twee derde van de studenten binnen drie jaar grote stappen maken in de ontwikkeling. Slechts een derde van de respondenten kiest juist voor snel veel geld verdienen. Interessant om te zien is dat vrouwelijke studenten ontwikkeling nog belangrijker vinden dan mannen. Van de ondervraagde vrouwen verkiest namelijk driekwart ontwikkeling boven een hoog salaris. Bij de mannen is dit twee derde.



Training is noodzakelijk

Dat ontwikkeling belangrijk is, blijkt ook uit het feit dat driekwart van de studenten het noodzakelijk vindt om na het afronden van de opleiding nog trainingen te blijven volgen. Zo kwam er in de open vragen naar boven dat studenten naast inhoudelijke vaardigheden het ook belangrijk vinden om andere basisvaardigheden te ontwikkelen: "Ik denk dat het niet alleen goed is om kennis van het vak te hebben, maar ook trainingen te volgen om bijvoorbeeld presentatie skills te verbeteren of zakelijk Engels te leren schrijven en spreken."



Maatschappelijk belang

"Het is uw taak als organisatie om maatschappelijk betrokken te zijn en uw steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van 0medewerkers," aldus Fleur Klijnsmit, Algemeen Directeur van Profource.

"Daar komt ook nog bij kijken dat we al een tijd te maken hebben met digitalisering en automatisering van werk. De technologische ontwikkelingen gaan snel. Door continu te blijven leren wordt u flexibeler en kunt u veranderingen in werkwijzen sneller integreren. Het is van economisch belang voor een organisatie om wendbare medewerkers te hebben om het tempo van de markt bij te houden of voorop te blijven lopen. Overigens gaan een snelle ontwikkeling en een goed salaris vaak prima samen," aldus Klijnsmit.