 Controleren loonstrook blijkt ingewikkeld

Iedere Nederlander zou zijn of haar loonstrook moeten begrijpen - Bij een nieuw jaar hoort een nieuwe loonstrook. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte eind 2018 bekend dat Nederlanders er in 2019 netto op vooruitgaan. Hoewel de loonstijging minder is dan aanvankelijk gedacht, ziet het ernaar uit dat elke inkomensgroep een iets hoger salaris mag verwachten.



Mensen kunnen in januari 2019, vergeleken met december 2018, 1,0 tot 2,5 procent meer netto loon tegemoetzien. Werkenden met een modaal inkomen gaan er het meest op vooruit. Ook gepensioneerden en mensen met een bijstandsuitkering krijgen iets meer geld.

Het is natuurlijk positief nieuws dat de Nederlander er in 2019 op vooruit gaat, maar voor veel mensen blijft de loonstrook een ingewikkelde factor. Uit recent marktonderzoek van Nmbrs, leverancier van HR- en payrollsoftware, blijkt dat ruim een op de drie Nederlanders (35 procent) het ingewikkeld vindt om zijn of haar loonstrook te controleren. Het onderzoek werd uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Nmbrs. Onder de ondervraagden waren ruim 500 Nederlandse medewerkers van twintig jaar en ouder, die in loondienst zijn bij bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb).



Loonstrook blijft ingewikkeld

De loonstijging van 2019 heeft te maken met de verlaging van de inkomstenbelasting en met de verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Wat dit precies inhoudt, is echter niet altijd voor iedereen even helder. Hoewel het onderzoek van Nmbrs laat zien dat voor een ruime meerderheid van de Nederlanders (92 procent) op de loonstrook duidelijk is omschreven welk bedrag uiteindelijk wordt uitbetaald, blijkt toch uit hetzelfde onderzoek dat bijna een op de vijf Nederlanders (achttien procent) niet precies weet wat er op hun loon wordt ingehouden. Daarnaast vindt een op de tien Nederlanders (twaalf procent) het lastig te achterhalen uit welke onderdelen hun loon is opgebouwd. Echter blijkt dat driekwart van de Nederlanders (76 procent) er van uitgaat dat zijn of haar loonstrook altijd klopt.



Loonstrook moet begrepen worden

Michiel Chevalier, oprichter en CEO van Nmbrs: "Iedere Nederlander zou zijn of haar loonstrook moeten begrijpen om mogelijke fouten te kunnen ontdekken en te voorkomen dat elke maand ten onrechte een foutief bedrag op de rekening wordt gestort. Toch blijkt het voor veel mensen een hele opgave om te controleren of de wijzigingen in het salaris goed zijn doorgevoerd op de loonstrook. Neem bijvoorbeeld de interactieve loonstrook. Die maakt het voor werknemers direct inzichtelijk hoe hun loon wordt berekend – en houdt hen op de hoogte van eventuele veranderingen en hoe deze het bedrag onder de streep beïnvloeden. Daardoor hoeven ze geen hulp meer te vragen van de werkgever of urenlang op internet te zoeken."