 Wie van het Europese talent wil in Eindhoven werken? Bijna niemand

Spaanse en Engelse hoogopgeleiden willen in Nederland werken - Eindhoven profileert zich al jaren als dé High Tech Campus, de slimste vierkante kilometer van Europa. Die boodschap komt nog niet aan. Het percentage Europese hoogopgeleiden dat spontaan zegt in Eindhoven wil werken is nihil.



Eindhoven staat op een 316e plek van de meest favoriete steden om te werken onder hoogopgeleide Europeanen. De populairste Nederlandse stad is - natuurlijk - Amsterdam en staat op plek 12. Daarna volgen Den Haag (87), Rotterdam (96) en Utrecht (129).

Dit blijkt uit de cijfers van de The Global Talent Acquisition Monitor van Intelligence Group. Hier kregen ruim 64.000 Europeanen de vraag in welke steden (wereldwijd) zij zouden willen werken. In de ranglijst staat Eindhoven zelfs nog onder steden als Groningen, Utrecht en Maastricht.



High Tech Campus….Amsterdam?

Kan Eindhoven iets doen om de internationale aantrekkelijkheid te vergroten? "Om de ambitie van internationale talenthub te bereiken is het slim om te profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam. Eindhoven zou zich niet moeten profileren als High Tech Campus Eindhoven, maar als High Tech Campus Amsterdam. Het is een heel sterk merk en dit ziet u al terug in het toerisme. Zo heet het Muiderslot ‘Amsterdam Castle’ en het strand van Zandvoort wordt ‘Amsterdam beach’ genoemd. Hiermee zetten ze zichzelf veel beter op de kaart om Europese hoogopgeleiden aan te trekken. Daarnaast kan Eindhoven zichzelf neerzetten als slechts een uur rijden met de trein van Amsterdam. De afstand tussen de steden is op gebied van de reisbereidheid van expats, verwaarloosbaar klein," aldus Gijs de Haas van Dorsser, managing director Intelligence Group.



Spaanse en Engelse hoogopgeleiden willen in Nederland werken

De hoofdstad van Nederland heeft een grote aantrekkingskracht op mensen vanuit de hele wereld. Onder Europese hoogopgeleiden is Amsterdam vooral populair onder West- en Zuid-Europeanen, zoals Spanjaarden, Engelsen, Duitsers en Italianen. De grootste concurrent van Amsterdam is Rotterdam, deze stad is ook favoriet bij Spanjaarden en Engelsen, maar bovenal bij Fransen en Grieken.



Wat maakt Amsterdam en Rotterdam aantrekkelijk?

Wat maakt dat deze hoogopgeleiden graag naar Amsterdam of Rotterdam gaan? Uit eerder onderzoek bleek dat de belangrijkste redenen om in Amsterdam te werken zijn: om ervaring op te doen (35 procent) en om de leefomstandigheden te verbeteren (33 procent). Deze laatste reden speelt voor maar liefst 50 procent van de Europeanen die naar Rotterdam willen, de grootste rol. Opvallend in de motivatie om te kiezen voor Amsterdam in vergelijking met andere steden is dat de redenen vooral persoonlijk zijn: werkervaring vergroten, nieuwe mensen ontmoeten en een internationale carrière starten. Terwijl in de keuze voor Rotterdam betere leefomstandigheden het opvallendst zijn: veiligheid in het eigen land, (lucht)vervuiling of andere gezondheidsrisico’s die in het land van herkomst aanwezig zijn, zijn opvallenderwijs meer dan gemiddeld redenen om naar Rotterdam te komen

De hoogopgeleiden die in Amsterdam willen werken komen uit verschillende branches, waaronder educatie, administratie en informatie en communicatie (waaronder IT). Opvallend is dat veel mensen uit de IT (plek drie) naar Amsterdam willen, terwijl dit aantal voor de grootste concurrent van Amsterdam, Rotterdam, veel lager is (plek negen). Voor de havenstad Rotterdam is er meer interesse vanuit de branches transport, olie en gas en offshore, maritiem en ook administratief.