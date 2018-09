 London, Berlijn of Parijs  In welke Europese stad vindt u de meeste vacatures?

Meer banen in Spanje, minder in Londen - De Europese Unie maakt het voor Nederlanders eenvoudig om in het buitenland te werken en te wonen. Joblift heeft geanalyseerd in welke Europese steden de meeste banen worden aangeboden voor Nederlanders.



In de afgelopen drie jaar werden de meeste vacatures uitgeschreven voor banen in London (8507), Berlijn (2890) en Parijs (2569), drie steden die ook tot de vijf grootste in de EU behoren, samen met Rome en Madrid. Voor banen in de Zuid-Europese hoofdsteden Rome en Madrid werden er de afgelopen drie jaar aanzienlijk minder vacatures uitgeschreven op de Nederlandse arbeidsmarkt, respectievelijk slechts 283 en 698. Kijken we naar relatieve cijfers in verhouding tot de grootte van de arbeidsmarkt in verschillende Europese steden, dan zien we dat de top drie bestaat uit Dublin (1269 banen), Stockholm (1382) en wederom Parijs (2569).



Aantal vacatures voor Nederlanders stijgt in Spaanse steden en Berlijn

Madrid blijkt wel een van de snelste groeiers te zijn qua vacature-aanbod voor Nederlanders. Van de 698 banen die we vonden in de afgelopen drie jaar werden er 295 in de laatste twaalf maanden uitgeschreven. In Barcelona groeiden de aantallen nog sneller, daar werden in het afgelopen jaar 667 vacatures uitgeschreven, meer dan in de twee jaar daarvoor bij elkaar (574). Naast Madrid en Barcelona is de derde stad die een duidelijke stijging laat zien Berlijn. De Duitse hoofdstad steeg qua vacature-aanbod van 789 drie jaar geleden, naar 995 twee jaar geleden, en naar 1106 in de afgelopen twaalf maanden. Snelste daler is Londen, nu nog de grootste stad van de EU. Over de gehele periode die Joblift analyseerde levert de Britse stad de meeste vacatures voor Nederlanders, 8507. Maar kijken we naar de verdeling van dit totaal, dan zien we dat drie jaar geleden er nog 3395 vacatures te vinden waren, twee jaar geleden 2764, en in het afgelopen jaar 2348. Het blijkt dat de Brexit duidelijk aanstaande is.



It- en sales personeel het meest gezochtt

In zowel London, Berlijn, als Parijs, de drie steden waarvoor in Nederland de meeste vacatures werden uitgeschreven, werden er in de eerste plaats Nederlandse IT’ers gezocht, en in de tweede plaats sales medewerkers. In London staat werk in de zorgsector op de derde plaats, in Berlijn werden er naast IT’ers en sales personeel vakkrachten in communicatie- en PR werk gevraagd, en in Parijs werd de top drie gevormd door IT, sales, en op de derde plaats managend en beleidsvoerend werk. Banen met vaste contracten vormden in London 83 procent van de vacatures, in Berlijn (80 procent) en Parijs (79 procent) lagen de percentages van vacatures met vaste contracten iets lager. In Stockholm en Dublin, waar relatief gezien de meeste vacatures te vinden zijn, liggen de percentages voor vaste contracten ook het hoogst, op 85.5 procent en 85 procent van de aangeboden vacatures.