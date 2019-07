Nederland vierde op lijst van buitenlandse investeringen in Europa

Verenigde Staten blijft de belangrijkste investeerder in Nederland, belang China neemt toe - Nederland staat op de vierde plek als het gaat om investeringen uit het buitenland. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk voeren de ranglijst aan.



Dat blijkt uit voorlopige resultaten van het Global Location Trends rapport 2019, die door IBM zijn gepubliceerd. In totaal haalde Nederland 396 buitenlandse investeringsprojecten binnen, die maar liefst 9.500 nieuwe banen zullen opleveren. De Nederlandse ICT-sector profiteerde het meest van de investeringen, met 103 nieuwe investeringsprojecten en 2.737 nieuwe banen.



Lichte daling in investeringsprojecten

Ieder jaar analyseert IBM Global Business Services buitenlandse investeringstrends over de hele wereld. Uit de resultaten blijkt dat Nederland 396 investeringsprojecten heeft aangetrokken in 2018. Dit is een lichte daling van 1.5 procent ten opzichte van de 402 projecten die in 2017 werden binnengehaald.

Opmerkelijk is dat de banengroei in de traditionele sectoren, zoals de logistieke en zakelijke dienstverlening, is afgenomen met respectievelijk 27 procent en 21 procent. In België is de groei in die sectoren juist toegenomen met 150 en 223 procent. Desondanks blijft Nederland op de vierde plaats van de Europese landen als het gaat om buitenlandse investeringsprojecten.



Flinke groei Nederlandse ICT-sector

Met name de Nederlandse ICT-sector heeft het afgelopen jaar een enorme boost gekregen. De sector vertegenwoordigt maar liefst 29 procent van de nieuwe banen in ons land. Alleen in 2016 was het aantal nieuwe banen en projecten hoger in de ICT-sector. Buitenlandse investeerders waren hoofdzakelijk geïnteresseerd in de ICT-segmenten: Cloud, IT-consulting, multimedia, cybersecurity, informatie diensten en Fintech. Dit is een bevestiging dat Nederland een wereldwijde topbestemming is voor ICT-bedrijven. Bovendien profiteert de ICT-sector flink van de wereldwijde toename in digitalisering.



Investeringsprojecten uit het Verenigd Koninkrijk toegenomen

Naast de ICT-sector laat ook de pharma-sector en die van medische instrumenten een flinke groei zien (122 procent). Dat heeft onder andere te maken met de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam. Het aantal investeringsprojecten uit het Verenigd Koninkrijk is toegenomen. Met name organisaties uit de financiële dienstverlening kiezen Nederland als nieuw vestigingsland. Hierdoor is het Verenigd Koninkrijk gestegen naar de tweede plek als het gaat om buitenlandse investeringsprojecten en het creëren van banen in Nederland.

Bedrijven uit de Verenigde Staten blijven de belangrijkste investeerder en zorgen daarnaast voor de meeste banen in Nederland. Het belang van Duitsland neemt langzaam af, terwijl het belang van China toeneemt. Daarentegen verplaatsen Europese bedrijven steeds minder vaak activiteiten naar groei-economiën, zoals China en India. In plaats daarvan investeren ze liever dichterbij huis. Maar liefst drie kwart van de investeringen werden gedaan in West-Nederland.







"Dat Nederland zich op de vierde plek binnen Europa begeeft, komt niet als een verrassing. Nederland heeft goede universiteiten, is logistiek goed bereikbaar en heeft een leidende IT-infrastructuur," stelt Roel Spee, global leader van IBM’s Global Business Services divisie, Plant Location International (PLI), dat het jaarlijkse Global Location Trends rapport produceert. "Het is positief dat de krachtige Nederlandse ICT-sector eindelijk wordt erkend als wereldtop door investeerders. De sector wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie en zal naar verwachting door de toenemende digitalisering blijven groeien. Daarentegen zal de sector ook tegen de nodige uitdagingen lopen, zoals het toenemende tekort aan ICT-professionals. Het is daarom noodzakelijk dat er wordt gezocht naar een betere aansluiting tussen het onderwijs en de ICT-arbeidsmarkt om de huidige groei vast te kunnen houden."

Het Global Location Trends rapport voor 2019 wordt gepubliceerd na de zomer. De editie van 2018 is momenteel vrij beschikbaar via: www.ibm.com/services/pli