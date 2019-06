 Optimisme over werkgelegenheid houdt aan

Sterk herstel financiële sector en transportsector - Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 is de werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers voor Q3 2019 gelijk gebleven.



Het werkgelegenheidscijfer komt dit kwartaal uit op +vijf procent en illustreert het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen. Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q3 2019) uitgevoerd onder 59.000 werkgevers, waarvan 750 uit Nederland. In alle negen arbeidssectoren verwachten werkgevers dit kwartaal meer medewerkers aan te nemen. Na negatieve verwachtingen in Q2 2019, is de werkgelegenheidsverwachting onder werkgevers in de financiële sector voor het aankomende kwartaal met acht procent gestegen. Met een groei van tien procent noteert de transportsector de grootste stijging in optimisme ten opzichte van vorig kwartaal.



Licht positief

"Na twee kwartalen van voorzichtig optimisme zijn Nederlandse werkgevers wederom licht positief over de werkgelegenheidsverwachting voor het derde kwartaal van 2019," zegt Jeroen Zwinkels, Algemeen Directeur ManpowerGroup Nederland. "We zien dat werkgevers steeds beter gewend raken aan de nieuwe situatie op de arbeidsmarkt. Hierdoor zetten zij steeds vaker in op de training en het bijscholen van medewerkers, steeds vaker in samenwerking met specialisten zoals ManpowerGroup."



Sterk herstel

Na een eerste negatieve werkgelegenheidsverwachting in vijf jaar tijd in Q2 2019, verwachten werkgevers in de financiële sector het komende kwartaal weer meer mensen aan te nemen. Het werkgelegenheidscijfer in deze sector herstelt zich van -twee procent naar +zes procent. Ook werkgevers in de transportsector (van –een procent naar +negen procent) en de landbouw, bosbouw en visserij (van –vier procent naar +vier procent) hebben hun negatieve verwachtingen uit het vorige kwartaal inmiddels rechtgezet. Werkgevers in de nutssector (+elf procent) zijn het positiefst gesteld, terwijl hun collega’s in de retailsector (+twee procent) het minst optimistisch zijn.

Zwinkels: "Werkgevers in de transportsector durven na een periode van onzekerheid rondom de Brexit eindelijk weer vooruit te kijken. Door de groei van e-commerce is de vraag naar medewerkers in deze sector de afgelopen jaren fors toegenomen."



De juiste kandidaat

Het percentage Nederlandse werkgevers dat moeite heeft de juiste kandidaten voor hun vacatures te vinden, is gedaald van 73 procent in Q2 2019 naar 68 procent in het derde kwartaal¹. Vooral in de transportsector is het voor werkgevers makkelijker geworden de juiste medewerkers te vinden (van 77 procent naar 60 procent). Een reden hiervoor kan zijn dat 43 procent van de werkgevers in deze sector betere arbeidsvoorwaarden biedt ten opzichte van een jaar geleden. Daarnaast zegt 45 procent van hen, vergeleken bij vorig jaar meer te investeren in het bijscholen van medewerkers.



Europese verwachting

Werkgevers in alle Europese landen blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren. Italië en Spanje zijn het minst optimistisch (+een procent). Duitsland en Frankrijk noteren +vijg procent, België +drie procent en het Verenigd Koninkrijk meldt een gezonde +vier procent. Het optimisme onder werkgevers in de Verenigde Staten groeit naar +21 procent.