Werkgelegenheidsverwachting blijft positief

Optimisme onder werkgevers in alle sectoren - De werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers is ook voor het vierde kwartaal van 2018 positief. Het werkgelegenheidscijfer komt net als het vorige kwartaal uit op +zes procent en illustreert het positieve voornemen van werkgevers om medewerkers aan te nemen.



Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q2), uitgevoerd onder 59.000 werkgevers waarvan 750 uit Nederland. Anders dan in Q3 2018, wordt het optimisme dit kwartaal door werkgevers uit alle sectoren gedragen.

"Ondanks het huidige tekort op de arbeidsmarkt aan essentiële vaardigheden, blijft de werkgelegenheidsverwachting onder Nederlandse werkgevers erg positief," zegt José Brenninkmeijer, Algemeen Directeur van ManpowerGroup Nederland. "Het lijkt erop dat zij zich tegenwoordig beter bewust zijn van de moeite die het kost om de juiste kandidaat te vinden. Dit geldt overigens ook voor het behouden van (het juiste) talent, waardoor werkgevers hun medewerkers steeds vaker een toekomstperspectief proberen te bieden met behulp van trainingen, cursussen en opleidingen."



Optimisme heerst

Net als in Q2 2018, verwachten Nederlandse werkgevers uit alle sectoren dit kwartaal meer medewerkers aan te nemen. Het meest positief zijn werkgevers in de sectoren nutsbedrijven (+dertien procent), zakelijke- en financiële dienstverlening (+elf procent) en mijnbouw & delfstofwinning (+elf procent). Ondanks de positieve scores, is het optimisme onder werkgevers in de bouw en transport, opslag & communicatie afgenomen met respectievelijk vier en zes procentpunten. Brenninkmeijer: "We verwachten dat de lichte daling van het optimisme in het komende kwartaal slechts tijdelijk zal zijn. De groei van e-commerce zorgt voor een steeds grotere vraag naar vakkundige distributie- en transportmedewerkers, terwijl het aantal vacatures in de bouw alleen maar verder zal toenemen door de overspannen huizenmarkt."



Europese verwachtingen

Werkgevers in alle Europese landen, met uitzondering van Zwitserland (-twee procent), verwachten het komende kwartaal meer medewerkers aan te nemen. De werkgelegenheidsverwachting in Italië groeit van -een procent naar +twee procent, België noteert +zes procent, Frankrijk +twee procent, Duitsland +tien procent, Spanje +vijf procent en het Verenigd Koninkrijk blijft stabiel op +vier procent. Werkgevers in de Verenigde Staten blijven onverminderd positief met een score van +negentien procent.