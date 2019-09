 Consument verkiest lage bezorgkosten boven snelle levering

Eten en drinken moeten wel snel bezorgd worden - Bijna driekwart (70 procent) van de consumenten is bereid om langer op de levering van een online bestelling te wachten als ze in ruil hiervoor minder bezorgkosten hoeven te betalen. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.032 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van Descartes, aanbieder van logistieke cloudsoftware.



Het thuisbezorgen van eten en drinken vormt een uitzondering hierop. In dit geval vinden consumenten een snellere levering belangrijker (86 procent) dan lage bezorgkosten (81 procent).



Snelle bezorging minst belangrijk bij kleding

Bij het online bestellen van elektronica, fashion of meubels vinden Nederlanders bezorgkosten belangrijker dan levertijd. Consumenten zijn niet bereid om meer te betalen voor de bezorging in ruil voor een snellere levering. In plaats daarvan wachten ze liever wat langer op hun pakket indien er dan tegen een lager tarief wordt bezorgd. Een korte levertijd is voor consumenten het minst belangrijk als ze online kleding en schoenen kopen. De mate waarin lage bezorgkosten belangrijk zijn voor consumenten, verschilt weinig per type product dat online wordt besteld.



Keuzevrijheid geven

"Dit zijn interessante inzichten", zegt Albert van Roekel, Director Solutions Consultancy bij Descartes, als reactie op de resultaten van het onderzoek. "Door consumenten de keuzevrijheid te geven in de lengte van de levertijd en de hoogte van de bezorgkosten, maken retailers 70 procent van de consumenten tevredener. Hier valt voor bedrijven dus nog veel te halen. Het klinkt misschien alsof hiermee het logistiek proces veel ingewikkelder wordt, maar met slimme software is dit eenvoudig te realiseren."