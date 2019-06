 Vergelijkingstools staan op wensenlijst consument

Gebruik data om de klant door en door te leren kennen - Uit het Consumer Propensity Rapport van SAP Customer Experience blijkt dat er voor de consument nog genoeg te wensen valt in de online shopwereld. 38 procent heeft behoefte aan goede vergelijkingstools, blijkt uit het onderzoek onder 1000 Nederlandse shoppers.



Ze willen op de site van de retailer meteen een item kunnen vergelijken met andere sites. Dit is goed voor een derde plaats op de wensenlijst.

Bovenaan de lijst staat een gemakkelijk retourbeleid. 61 procent van de Nederlandse consumenten ziet hierin nog ruimte voor verbetering. De aanwezigheid van fysieke winkels staat op de tweede plaats. Hoewel de shopervaring steeds meer online plaatsvindt, hebben Nederlanders toch behoefte aan een fysieke winkel naast de e-commerce omgeving. De laatste wens gaat specifiek over het aanschaffen van kleding. De consument wil dat er standaard meerdere maten van hetzelfde item worden geleverd, zodat de klant thuis goed kan passen en vergelijken (30 procent).



Oninteressante aanbevelingen

Consumenten verwachten een gepersonaliseerde winkelervaring. Ze willen door een merk begrepen worden. Hier gaat het echter nog niet altijd goed. Als we bijvoorbeeld kijken naar de aanbevelingen die een webshop doet, dan geeft 95 procent aan deze wel eens tegen te komen. Het percentage dat deze aanbevelingen ook echt relevant vindt, is schrikbarend laag. Slechts één op de vijf (negentien procent) shoppers geeft aan dat de aanbevelingen in elk geval de helft van de tijd bruikbaar zijn. Er is dus nog een flinke slag te maken om de wensen van de klant daadwerkelijk te begrijpen. Dit draagt ook bij aan het aantal aankopen; 21 procent geeft namelijk aan dat wanneer een retailer laat zien dat ze de aankoopgeschiedenis van de klant goed begrijpen, dit resulteert in een aankoop.

Shana Snellen, Marketing Manager Benelux bij SAP Customer Experience: "Het is jammer om te zien dat er meer data dan ooit is, maar dat deze blijkbaar nog niet op een juiste manier ingezet worden. Bedrijven willen zo relevant mogelijk zijn en uit de survey blijkt dat hier nog werk aan de winkel is. Om u te onderscheiden als merk is het goed om te kijken naar de wensen van de Nederlandse shoppers. Werk aan een goed retourbeleid en wees een van de eersten die een vergelijkingstool op de eigen website biedt. Maar bovenal: hoe beter u de klant kent, hoe relevanter u bent. Gebruik data om de klant door en door te leren kennen. Niets gaat boven een persoonlijke ervaring."