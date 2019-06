Ondanks salariskloof vrouwen positiever over arbeidsmarkt Salariskloof groter dan vorig jaar - Achttien procent van de hoogopgeleide vrouwen verdient meer dan €45.000 per jaar, tegenover 44 procent van de mannen. Dit percentage vrouwelijke grootverdieners is ten opzichte van 2018 nauwelijks gestegen, terwijl de mannen vier procent groei laten zien.



De salariskloof lijkt hier dus groter te worden. Desalniettemin hebben vrouwen een minder negatief beeld van de handhaving van de arbeidsmarkt, zo gelooft negen procent dat het volgend jaar minder gunstig wordt, tegenover vijftien procent van de mannen. Als het gaat om werkgeversimago scoort KLM het hoogst en ontvangt daarmee de titel ‘Favoriete Werkgever van 2019’. Dit blijkt uit het Intermediair Imago Onderzoek, uitgevoerd onder zo’n 4.000 hoogopgeleide (hbo en wo) Nederlanders.



Vrouwen meer vertrouwen in de arbeidsmarkt dan mannen

Mede door de toenemende schaarste aan arbeidskrachten zijn hoogopgeleiden nu nog positiever over de arbeidsmarkt dan vorig jaar: 61 procent vindt de arbeidsmarkt momenteel (zeer) gunstig. Vorig jaar was dat 58 procent. Slechts 8 procent oordeelt ongunstig. Daarmee lijkt het hoogtepunt echter wel bereikt, want gevraagd naar de arbeidsmarkt voor komend jaar meent slechts 28 procent dat die zich nog gunstiger gaat ontwikkelen. Dat was in 2018 nog 44 procent en in 2017 zelfs 50 procent. Vrouwen zijn echter positiever over hun positie op de arbeidsmarkt: 82 procent denkt dat ze dit jaar haar baan behoudt, tegenover 76 procent van de mannen.



Salariskloof groter dan vorig jaar

Desalniettemin lijkt de salariskloof bij grootverdieners groter te worden ten nadele van de vrouwen. Slechts zes procent van de vrouwen verdient jaarlijks meer dan 60.000 euro, tegenover 23 procent van de mannen. "We zien in het onderzoek terug dat het dubbele aantal mannen een managementfunctie hebben en dat er vier keer meer mannen een directeursfunctie bekleden. Mogelijk heeft dit te maken met het hoog aantal vrouwen dat nog altijd parttime werkt. Wellicht ligt de salariskloof toch aan het verschil in ambities. Uit eerder onderzoek van ons bleek ook al dat bijna twee keer meer mannen dan vrouwen de baan van hun manager ambiëren," aldus Danielle Robben, Head of Marketing de Persgroep Recruitment.



Benaderd door recruiters

Onder de toenemende krapte op de arbeidsmarkt worden recruiters steeds actiever: in 2016 werd 24 procent van de hoogopgeleiden minstens een keer per maand benaderd voor een andere functie, in 2017 was dat 26 procent, in 2018 31 procent en dit jaar is dat al 33 procent. Mannen worden, net als vorig jaar, nog steeds vaker benaderd dan vrouwen: 42 versus 25 procent. Ten opzichte van vorig jaar gaan ook veel meer hoogopgeleiden regelmatig of altijd in op het aanbod: twaalf versus acht procent. Mannen gaan vaker in op het aanbod, terwijl zij tegelijkertijd vaker tevreden zijn over hun functie en arbeidsvoorwaarden dan vrouwen. "Het lijkt erop dat vrouwen loyaler zijn aan hun werkgever, ook al zijn ze iets minder tevreden. Dit is mogelijk ook een verklaring voor de salariskloof," redeneert Robben. Redenen voor beiden om weg te gaan bij hun huidige werkgever zijn zaken als weinig doorgroeimogelijkheden (35 procent), inhoud van het werk niet uitdagend of leuk genoeg (34 procent) of ontevredenheid over inkomen (28 procent). Hoogopgeleiden blijven graag bij hun huidige bedrijf vanwege prettige collega’s (53 procent), uitdagend werk (50 procent) en een goede werk-privébalans (48 procent).



KLM Favoriete Werkgever 2019

Elk jaar onderzoekt Intermediair welke bedrijven tot de Favoriete Werkgevers van hoogopgeleiden behoren, op basis van de ambities, wensen en verwachtingen van hun huidige werkgever en de arbeidsmarkt. Dit jaar is KLM, na vier jaar, weer benoemd tot Favoriete Werkgever. In 2015 was de luchtvaartmaatschappij voor het laatst Favoriete Werkgever. Op de tweede plek is Google geëindigd en ING bekleed de derde plek. De snelste stijger dit jaar was Amazon, die als nieuwkomer direct op plek 40 staat.



Favoriete Werkgevers 2019 Ranking 2018

1. KLM 7

2. Google 5

3.ING 4

4.Shell 3

5.Nederlandse Spoorwegen (NS) 23

6.Unilever 9

7. de Politie 6

8.Philips 2

9.GGZ 12

10. ABN AMRO 8

