 Vertrouwen Nederlandse beleggers flink gedaald

Beleggingsportefeuille onveranderd gebleven - Het vertrouwen van Nederlandse particuliere beleggers is in augustus flink afgenomen, blijkt uit de maandelijkse BeleggersBarometer van ING. Nederlandse beleggers zijn geschrokken van de dalingen van de aandelenkoersen begin deze maand.



Ook verwachten de ondervraagde beleggers dat de Nederlandse economie de komende periode te maken krijgt met mindere tijden.



De BeleggersBarometer kwam in augustus uit op 105 punten, 24 punten minder dan een maand eerder. Het is de laagste stand sinds januari. Een groot deel van de beleggers, 41 procent, verwacht dat de AEX de komende drie maanden verder daalt.



Harde Brexit

Het merendeel van de Nederlandse beleggers verwacht dat er een 'harde' Brexit zal plaatsvinden. Premier Boris Johnson kan daarnaast op weinig vertrouwen van de ondervraagden rekenen: 63 procent ziet het niet zitten in de nieuwe leider van het Verenigd Koninkrijk.



Ondanks het afnemende vertrouwen heeft meer dan 80 procent van de beleggers nog geen wijzigingen aangebracht in de beleggingsportefeuille.