 De strijd tegen plastics: hoe beleggers kunnen bijdragen aan veranderingen

Het gebruik van plastics is de afgelopen decennia snel toegenomen - Sinds het begin van de grootschalige productie van plastics in de jaren vijftig van de vorige eeuw, is het jaarlijkse productievolume gestegen tot 380 miljoen ton, waarbij meer dan de helft van de 8,3 miljard ton plastic die ooit is geproduceerd op stortplaatsen of elders in het milieu terecht is gekomen.



NN Investment Partners (NN IP) heeft onderzoek gedaan naar de aanzienlijke milieuproblemen die voortvloeien uit de productie van plastic. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op plastic voor eenmalig gebruik, dat 36 procent uitmaakt van alle plastics die in 2015 zijn geproduceerd. Het onderzoek van NN IP brengt verschillende mogelijke oplossingen in beeld voor de problemen rond plastic en laat zien hoe beleggers hun stem kunnen laten horen bij bedrijven om veranderingen in de productie en het gebruik van plastic te bevorderen.



Plasticvervuiling bestrijden

Om de toename van de plasticvervuiling effectief te bestrijden, zullen belanghebbenden op alle niveaus moeten samenwerken. Regulering en stimulansen van de overheid zijn nodig om actie op bedrijfsniveau te bevorderen, terwijl bedrijven zowel hun eigen praktijken moeten verbeteren als het bewustzijn van hun klanten moeten verhogen.

Faryda Lindeman, Senior Responsible Investment Specialist bij NN IP: "We hebben een drieledige strategie geïmplementeerd om de problemen rond plastics aan te pakken. Ten eerste moeten plastics aan het einde van hun nuttige levensduur worden ingezameld om lekkage naar de natuurlijke omgeving te voorkomen. Die zal profiteren van de toegenomen producentenverantwoordelijkheid: wanneer bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor wat er na de nuttige levensduur met hun producten gebeurt, zullen ze het ontwerp en de recyclebaarheid van hun producten moeten heroverwegen. Ten tweede moeten we het percentage verhogen van het ingezamelde plastic dat wordt hergebruikt of gerecycled. We moedigen bedrijven sterk aan om manieren te vinden om meer gerecycled plastic in hun producten op te nemen. En ten derde is er innovatie nodig om de plasticindustrie duurzamer te maken, vooral door de ontwikkeling van bioplastics en biologisch afbreekbaar plastic.

De overgang naar een duurzamere plasticeconomie vraagt om initiatieven en samenwerking op verschillende niveaus. Overheden en intergouvernementele organisaties hebben de verantwoordelijkheid om bedrijven en burgers aan te moedigen en te stimuleren om hun gebruik van plastic te verminderen. Producenten en grote gebruikers zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de integratie van bioplastics of andere vervangingsmiddelen in hun toeleveringsketen. Ten slotte zou het vergroten van het publieke bewustzijn van de problemen rond plastic mensen moeten bewegen om hun gebruik ervan te minimaliseren."



Zes prestatie- indicatoren

In het kader van zijn engagement om samenwerking te bevorderen, heeft NN IP tevens zes belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) in beeld gebracht voor het evalueren van bedrijven en het meten van hun vooruitgang voor wat betreft de engagementdoelen. Deze KPI's omvatten het meten van de samenwerking met belanghebbenden, het analyseren van hergebruik- en recyclingpraktijken en het focussen op innovatie om te komen tot verbeteringen qua productontwerp en verantwoorde productie.