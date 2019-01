Positieve verrassingen voor de belegger in 2019 - De wereldeconomie laat duidelijke signalen van vertraging zien, maar in de VS staan er voor oplettende beleggers genoeg positieve verrassingen te wachten, aldus Director en US Investment Strategist Mona Mahajan van AllianzGI in The bull market is losing steam.



In 2019 lijken drie thema's het sentiment en rendement van de Amerikaanse markt te stimuleren:

Ten eerste is de renteverhogingscyclus van de Fed bijna voltooid. Als gevolg hiervan zijn de meeste aanpassingen van de markt achter de rug. Hoewel Fed-cycli vaak tot recessies hebben geleid (tien van de laatste dertien cycli sinds de tweede wereldoorlog), zal deze Fed voorzichtig te werk gaan, zo blijkt uit recent commentaar van Fed-functionarissen, onder wie Fed-voorzitter Jerome Powell.



Vertraging wereldeconomie

Het tweede thema dat dit jaar speelt, is de vertraging van de wereldeconomie. Ook de Amerikaanse economie kan daar last van krijgen, onder meer door de afnemende impact van de begrotingsstimulus en de belastinghervormingen. Amerikaanse bedrijven kunnen ook tegenwind krijgen van een sterke Amerikaanse dollar, en van hogere lonen en materiële kosten die de marges onder druk zetten. Hoewel de VS in 2019 wellicht niet in een recessie komen, blijft het belangrijk om de impact van de renteverhogingen van de Fed in de gaten te houden, met name op de VS Treasury yield curves en de Amerikaanse kredietmarkten. Dit kunnen leidende indicatoren zijn voor een dreigende Amerikaanse groeivertraging.

Het derde thema is dat zwarte zwanen de marktvolatiliteit kunnen doen oplaaien in 2019. Bij zwarte zwanen denkt AllianzGI aan onder meer voortgaande handelsbesprekingen, verhoogde olieprijsvolatiliteit en geopolitieke spanningen.



Positieve verrassingen

Toch kan 2019 ook positieve verrassingen brengen voor de Amerikaanse economie. Zo hebben consumenten en kleine bedrijven vertrouwen getankt: lagere olieprijzen en een sterkere dollar ondersteunen de Amerikaanse consument, en consumptie is een belangrijke aanjager van het Amerikaanse bbp. Daarnaast spelen de presidentsverkiezingen van 2020 een rol. President Trump kan willen voorkomen dat de Amerikaanse economie in een recessie terechtkomt. Dit kan resulteren in aanvullende wetgeving of stimulus, eenzijdig of met de steun van het Congres, die positief kan zijn voor de economie.



Defensieve positionering

Al met al wordt 2019 opnieuw een jaar van bescheiden rendementen en een verhoogde volatiliteit op de Amerikaanse markten. AllianzGI geeft daarbij de voorkeur aan een meer defensieve positionering:

Bij de Amerikaanse aandelen investeert AllianzGI nog steeds in cyberbeveiliging en elektronische betalingen, maar beleggers kunnen deze het beste combineren met defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg, die zelfs in een vertragende economie standhouden. Over het algemeen belegt AllianzGI op dit moment in de cyclus liever in bedrijven met sterke balansen en vrije kasstroomstatistieken, omdat ze beter bestand zijn tegen stijgende rentetarieven en een vertragende economie.



Opkomende markten

Wereldwijd bieden China en opkomende markten potentieel voor beleggers, vooral als de Amerikaanse dollar in 2019 stabiliseert of zwakker wordt en er een goede oplossing komt voor het handelsconflict. Toch pleit AllianzGI ook hier voor een combinatie met Amerikaanse assets, omdat de economie een relatieve outperformer zal blijven in de ontwikkelde wereld. Volgens AllianzGI is Europa nog steeds onzeker, maar de waarderingen zijn aantrekkelijker geworden en Europa kan uiteindelijk een belangrijke bron van rendement worden.



Amerikaanse vastrentende waarden

AllianzGI is positief over Amerikaanse vastrentende waarden met een kortere looptijd maar voorzichtiger met hoogrentende obligaties; de vermogensbeheerder gelooft dat actief beheer hierbij van cruciaal belang is. AllianzGI is ook van mening dat converteerbare obligaties kunnen profiteren van een verhoogde volatiliteit en het bedrijf blijft zich comfortabel voelen met Amerikaanse staatsobligaties, die een vlucht-naar-veiligheid activaklasse blijft en een goede plaats kan zijn om tactisch activa te parkeren in afwachting van marktkansen.

Ten slotte verdienen alternatieve activa meer ruimte in de portefeuille naarmate de Amerikaanse groeicyclus zich verder afwikkelt. Dit kan in de vorm van private equity of krediet, evenals in infrastructuurobligaties en eigen vermogen. Beide blijven minder gecorreleerd met zowel publieke aandelen als vastrentende waarden en bieden daardoor een goede bron van diversificatie.

