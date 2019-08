 Klant niet op één bij CFO

Meerderheid zet digitale transformatie niet in om customer experience te verbeteren - Volgens ruim de helft van de CFO’s (56 procent) gaat de digitale transformatie zorgen voor veel minder banen op de arbeidsmarkt. Toch staat de digitale transformatie bij de meeste CFO’s (62 procent) pas een jaar of korter op de agenda.



De voornaamste reden voor de CFO om te starten met de digitale transformatie is opvallend. De helft van de CFO’s noemt namelijk het verlagen van de kosten als hoofreden (51 procent). Het uiteindelijk verbeteren van de customer experience wordt het minst vaak genoemd als reden om te starten met de digitale transformatie (32 procent). Ruim een kwart van de CFO’s (28 procent) geeft aan dat hun eigen afdeling het verst is met de digitale transformatie. Alleen de IT-afdeling is verder, aldus ruim een derde van de CFO’s (37 procent). Dit blijkt uit de FinTech Barometer 2019, het jaarlijkse onderzoek van fintech-bedrijf Onguard.



Gebruik fintech voor digitale transformatie

De financiële wereld is wakker geschud door de komst van talloze disruptieve fintech-bedrijven die de digitale transformatie ademen. Ruim drie kwart van de CFO’s (77 procent) geeft ook aan al samen te werken met een innovatieve fintech-startup of is zelf volop bezig innovatieve financiële software te ontwikkelen. De reden om samen te werken met een fintech-bedrijf is voor CFO’s met name om de facturatie makkelijker te maken, zodat er sneller wordt betaald (71 procent). Slechts 7 procent van de CFO’s blijft doen wat ze altijd al deden: vooral niet werken met een fintech-startup.

Bert van der Zwan, CEO bij Onguard: "Het is opvallend dat de digitale transformatie bij het gros van de organisaties pas een jaar of korter op de agenda staat. Dit verklaart echter wel waarom veel bedrijven nog niet toe zijn aan het verbeteren van de customer experience met behulp van de digitale transformatie. Om buiten te winnen, moet je als organisatie binnen beginnen. Wanneer intern alle processen op orde zijn, is het voor een organisatie tijd om naar buiten te kijken en de ervaringen van klanten naar een hoger niveau te tillen. Dankzij de digitale transformatie is het voor organisaties eenvoudig om allerlei data over klanten te verzamelen. Deze data wordt realtime verwerkt en inzichtelijk, waardoor je als organisatie nog beter kunt acteren op het gedrag van de klant en zelfs kunt voorspellen of een klant zijn factuur gaat betalen. Uiteindelijk zal dit alsnog leiden tot een betere customer experience."