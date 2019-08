  De klant is koning, maar is uw medewerker dat ook?

Employer branding steeds belangrijker - In de ‘War for Talent’ doen organisaties er alles aan om zich te onderscheiden. Zeker kennisorganisaties vechten om talent en hebben moeite om het grote aantal openstaande vacatures te vullen.



Neelie Verlinden, Digital HR & HR Tech expert bij Talentsoft legt uit waarom employer branding steeds belangrijker wordt. Niet alleen om nieuwe medewerkers te werven, maar net zo goed om ze binnenboord te houden.



Medewerkers behouden met employer branding

"Daar waar u als bedrijf een bepaald brand probeert neer te zetten voor uw potentiële klanten, doet u dat ook voor potentiële medewerkers," begint Neelie Verlinden. "Employer branding kunt u zien als de ‘werkgeversvariant’ van consumer branding. Met beide probeert u immers het imago van uw organisatie positief te beïnvloeden. Maar waar consumer branding de aanschaf van een product of dienst tot doel heeft, is bij employer branding het tekenen van een arbeidsovereenkomst door een nieuwe medewerker de heilige graal."

Maar is dat het enige waar employer branding aan kan bijdragen? "Nee, ik denk het niet," zegt Verlinden. "Het behouden van bestaande medewerkers voor uw organisatie is namelijk net zo belangrijk als het werven van nieuwe. Het is ook eenvoudiger, omdat een bestaande medewerker al bewust voor uw organisatie gekozen heeft en een nieuwe medewerker uw organisatie nog moet leren kennen."



Behandel een medewerker als een klant

Verlinden: "Klanten die niet het gevoel hebben dat uw organisatie voldoende aandacht aan hen besteedt of het gevoel hebben dat u eerder gemaakte beloftes niet waarmaakt, zullen gaan kijken of het gras van de concurrent groener is. Medewerkers denken en handelen op eenzelfde manier. En daarom moet u medewerkers dezelfde aandacht geven als uw klanten."

"Wat biedt u uw medewerkers dat ze ervoor kiezen om voor je organisatie te werken?" gaat Verlinden verder. "Is uw organisatie een plek waar voldoende aandacht is voor ontwikkeling en waar genoeg ruimte is om door te groeien? Misschien heeft uw organisatie wel een sterk community gevoel en gaan collega’s, binnen of zelfs buiten werktijd, vriendschappelijk met elkaar om. Of zijn het toch flexibele werktijden die medewerkers aanspreken, omdat het zorgt voor een goede balans tussen werk-en-privé? In alle gevallen is het zaak beloftes die u aan medewerkers doet waar te maken. Helemaal als die beloftes ook de redenen zijn geweest dat medewerkers voor uw organisatie hebben gekozen. Deze beloftes niet nakomen is funest voor uw employer brand en het vertrouwen dat medewerkers hebben in de organisatie."



Betrek medewerkers bij employer branding

"Uw huidige medewerkers zijn de ambassadeurs van uw organisatie. Altijd en overal. Op verjaardagen, in de kroeg, op netwerkborrels, maar ook online via hun eigen sociale kanalen. En reken er maar op dat wanneer medewerkers het prettig vinden of zelfs trots zijn om voor uw organisatie te werken, ze dit zullen uiten. Op dezelfde manier zullen ze dit niet of in negatieve zin doen wanneer u als organisatie tekort schiet."

Employer branding begint bij de belangrijke vraag waarom medewerkers juist voor uw organisatie zouden willen werken. "En wie weten dat het beste?" zegt Verlinden. "Juist, de mensen die dat nu al doen. Vraag hen wat ze zowel in positieve als negatieve zin opvalt in je organisatie. Zijn er bepaalde verwachtingen die nooit zijn waargemaakt? Alle feedback van uw medewerkers, maar ook die van vertrekkende medewerkers, is waardevol. Om te kunnen onderscheiden wat uw organisatie uniek maakt (de employee value proposition), maar ook om ervoor te zorgen dat zaken die nu mogelijk misgaan, kunnen worden hersteld. Door vervolgens aantoonbaar te laten zien dat u de feedback serieus neemt, zorgt u ervoor dat ontevreden medewerkers enthousiaster worden en tevreden medewerkers nóg enthousiaster. En enthousiaste medewerkers voelen zich nog meer betrokken bij uw organisatie en zullen positiever over uw organisatie spreken, wat uiteindelijk ook bijdraagt aan het werven van nieuwe medewerkers!"