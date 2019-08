 Het recept voor de ideale vacature

Wees overzichtelijk en concreet in uw vacature - Altijd online bereikbaar, op de hoogte van de nieuwste weetjes, elke generatie heeft haar eigen kenmerken. Jongeren tegenwoordig scannen online teksten, kijken eigenlijk liever filmpjes en prikken dwars door mooie praatjes heen.



De vraag blijft: hoe bereikt u deze doelgroep? Hieronder staan een aantal weetjes, opgesteld door Peter Segerius van YoungCapital, om vacatures te optimaliseren voor de nieuwe generatie.



Maak vacatures overzichtelijk

Jongeren willen makkelijk over vacatures heen scannen. Bij de opmaak van een webpagina wordt er te veel rekening gehouden met brede computerschermen, terwijl de doelgroep vacatures liever op hun smartphone wilt lezen zo stelt marketing communicatie manager Margriet de Kroon. "Jongeren hebben een korte aandachtsspanne. Gebruik daarom bulletpoints en korte zinnen, zodat uw vacaturetekst eenvoudig te scannen is. Begin de vacature met de belangrijkste info voor jongeren: het salaris, de doorgroeimogelijkheden, het aantal werkuren per week en de indeling van die uren. In aparte alinea's kunt u vervolgens vertellen hoe een werkdag bij uw bedrijf eruit ziet, naar wie u precies op zoek bent en wat het werk inhoudt."



Laat uzelf zien

Marketingmanager Deni Barisic adviseert dat het werk niet het enige is wat telt. Kandidaten willen naast hun toekomstige team ook hun werkomgeving zien, zodat zij een beeld krijgen van de organisatie. "Vergroot de kans op een goede match door ze vooraf met video en fotografie een goed beeld te geven. Vraag uw doelgroep wat zij willen weten. Uzelf laten zien betekent ook eerlijk zijn. Als u medewerkers aan het woord laat censureer ze dan niet. Laat merken dat ze helemaal zichzelf mogen zijn en vraag desnoods ook wat ze minder leuk vinden. Jongeren prikken snel door reclamepraatjes heen. Eerlijkheid en echte mensen, dat willen ze zien," aldus Barisic.



Wees concreet

Standaard begrippen zijn zo cliché. U heeft ze vast wel voorbij horen komen. ‘U bent een echte spin in het web met echte hands-on mentaliteit’. Wat wordt er hier nou precies verwacht door de werkgever en wie voelt zich hierdoor aangesproken? Niet de jongeren, beweert content manager Eveline Praal. "Gebruik de ruimte om de vragen te beantwoorden die uw sollicitanten hebben. Behalve wat ze gaan verdienen, willen jongeren weten wat de functie precies inhoudt. Niet hoog over, niet vaag, maar concreet met voorbeelden. Zo kunnen ze inschatten of ze het werk kunnen en leuk vinden. Daarnaast willen jongeren weten hoe de baan in hun leven past. Wat zijn de werkdagen en -tijden? Hebben ze zelf inspraak in het rooster? Ook belangrijk is de vraag: pas ik daar wel? Beschrijf dus de sfeer, of nog beter, laat in de hele vacaturetekst het karakter van uw bedrijf doorsijpelen,"legt Praal uit.



Elke generatie is anders

Zoals eerder gesteld, is elke generatie anders. Soms kan het lastig zijn voor verschillende generaties om elkaar op de juiste manier te begrijpen door de kloof die ontstaan is. Dus onderzoek goed welke doelgroep u wilt bereiken en hoe u die dan het beste bereikt. Zo gaat u met een geslepen zaag de strijd aan voor ‘the war for talent’.



Dit onderzoek komt uit de recent gepubliceerde recruitment guide van YoungCapital.