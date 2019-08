 Vijf procent solliciteert via Facebook, Instagram en Snapchat

Populariteit social media vacatures grootst onder laagopgeleiden - Vijf procent van de Nederlanders solliciteert wel eens via Facebook, Instagram en Snapchat. Meer dan de helft is op de hoogte van vacatures die op deze manier verspreid worden (58 procent).



Jongeren van achttien tot en met 34 jaar zijn er vaker bekend mee (65 procent) dan Nederlanders tussen de 35 en 49 jaar (57 procent) en 50 tot 65 jaar (49 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Pro Contact onder ruim 1.000 Nederlanders die gebruikmaken van deze social mediakanalen. Opvallend is dat laagopgeleiden bijna twee keer zo vaak hebben gesolliciteerd via Facebook, Instagram en Snapchat (zeventien procent) dan hoogopgeleiden (negen procent).



Oplossing voor aanhoudende arbeidskrapte

Meer dan de helft van de respondenten vindt solliciteren via Facebook, Instagram en Snapchat vernieuwend (52 procent). 47 procent ervaart deze manier als makkelijk. Deze respondenten zijn werkzaam in de sectoren gezondheidszorg (53 procent), dienstverlening (53 procent) en techniek, productie en bouw (49 procent). In deze branches bevinden zich veel latent werkzoekenden die middels innovatieve en makkelijke recruitmentoplossingen wel te verleiden zijn tot solliciteren. Zo heeft bijna een op de zeven respondenten uit de techniek, productie en bouw al eens via deze kanalen gesolliciteerd (dertien procent). Voor de branches die al jaren kampen met een flinke arbeidstekorten is dit een positieve ontwikkeling.

Noud Baijens, oprichter en directeur van Pro Contact: "Het potentieel van Facebook, Instagram en Snapchat om inbound recruitmentcampagnes in te zetten is enorm. Met name starters, technisch personeel en laagopgeleiden staan open voor een nieuwe manier van werven. Dit onderzoek bevestigt hiermee onze ervaringen. Zeker voor markten met krapte is het belangrijk om te werven waar de doelgroep zich meerdere malen per dag bevindt en het zo makkelijk mogelijk te maken voor de sollicitant. Het is positief om te zien dat Nederlanders deze manier van werven ook zo ervaren. Dit bewijst dat innovatieve oplossingen zoals campagnes via social media ook daadwerkelijk het verschil maken."