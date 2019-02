 Werkgever zoekt vooral enthousiaste werknemers

In 70 procent van de vacatures wordt om een of meerdere soft skills gevraagd - ‘Gemotiveerde’ en ‘enthousiaste’ werknemers worden vooral gevraagd op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een onderzoek van Adzuna over de vraag naar soft skills in vacatures.



In totaal werden meer dan vijf miljoen vacatures in de database geanalyseerd door het bedrijf. Er bleken grote verschillen te zijn tussen de soft skills waar werkgevers naar zoeken in de zes landen die vergeleken werden.



Attitude van de kandidaat

Eigenschappen gerelateerd aan de attitude van de kandidaat zijn erg populair in de top drie van Nederlandse soft skills. Zo vraagt men in twintig procent van de vacatures om een ‘enthousiaste’ kandidaat. Vooral in de verkoop en de gezondheidszorg zijn werkgevers op zoek naar deze eigenschap. Op de tweede plaats staat ‘gemotiveerd’ als soft skill, hier wordt in negen procent van de vacatures om gevraagd. Op de laatste plek in de Nederlandse top drie staat ‘resultaatgericht’. In vijf procent van de vacatures werd deze eigenschap benoemd. Deze soft skill is vooral populair bij werkgevers in de bouwsector, evenals in de IT-sector.



Meer dan ervaring en diploma's

In 70 procent van de Nederlandse vacatures wordt om een of meerdere soft skills door werkgevers gevraagd. "Dit geeft aan dat de ervaring en diploma’s van kandidaten niet de enige belangrijke factoren voor werkgevers zijn," stelt Thomas de Schuyter, country manager bij Adzuna. "Het betekent dat kandidaten het belang van soft skills niet moeten onderschatten tijdens het sollicitatieproces. Uitgelezen momenten om deze gevraagde soft skills te tonen, zijn tijdens een sollicitatiegesprek of in een motivatiebrief."



Mentaliteit telt

In vergelijking met andere landen kennen Nederlandse werkgevers veel gewicht toe aan de mentaliteit van kandidaten. Dit geldt in mindere mate ook voor Duitsland, waar eigenschappen als ‘toegewijd’ (tien procent) en ‘gemotiveerd’ (negen procent) het meest gevraagd worden. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt de nadruk juist gelegd op een algemene reeks aan managementvaardigheden. Zo wordt in beide landen in meer dan een vierde van de vacatures gevraagd om organisatorische vaardigheden. Daarnaast zijn sociale vaardigheden erg belangrijk als men een baan zoekt in de Verenigde Staten.



Specifieke soft skills

Andere opmerkelijke verschillen tussen de zes landen kwamen naar voren in de mate waarin om specifieke soft skills gevraagd wordt. Zo is er in Nederland (3,2 procent), Frankrijk (1,7 procent) en Italië (0,3 procent) een relatief lage vraag naar creatieve medewerkers, terwijl deze in het Verenigd Koninkrijk (7,2 procent) veel vaker gezocht worden. Eenzelfde patroon is te zien bij ‘netwerken’, wat een zeer gewilde vaardigheid is in zowel de Verenigde Staten (twaalf procent) als het Verenigd Koninkrijk (9,8 procent). In landen als Frankrijk, Italië en Duitsland wordt er daarentegen vrijwel niet naar netwerkvaardigheden gevraagd.

"Voor werkzoekenden die in het buitenland aan de slag willen, is het goed om te weten dat de gevraagde soft skills vaak anders zijn dan in Nederland," reageert De Schuyter. "Zo kan men bijvoorbeeld echt indruk maken op Italiaanse werkgevers met goede vaardigheden in tijdmanagement, terwijl dat in de andere landen veel minder vaak gevraagd wordt."