Social media winnen het niet van vacaturesites

Employer branding bij 90 procent van de bedrijven geen prioriteit - Vacaturesites winnen het nog steeds van social media in de zoektocht naar een nieuwe baan. 37 procent van de werkzoekenden raadpleegt vacaturesites, waar 32 procent kiest voor social media.



De belangrijkste manier om aan een nieuwe baan te komen voor medewerkers is via het eigen netwerk (40 procent). Opvallend is dat werkgevers juist social media als eerste inzetten om hun vacatures te verspreiden (63 procent). Dit blijkt uit de tiende editie van het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van Raet, onder ruim 1.400 Nederlandse medewerkers.



Eisen nieuwe werkgever

Wanneer medewerkers zoeken naar een nieuwe baan, kijken zij allereerst naar de hoogte van het salaris. Ruim de helft van de medewerkers (55 procent) vindt dit het belangrijkste aspect van een nieuwe werkgever. Mannen vinden dit overigens belangrijker dan vrouwen (65 procent vs. 47 procent). De nummer twee is bij mannen en vrouwen daarentegen verschillend. Vrouwen vinden de reisafstand belangrijker (44 procent vs. 34 procent) en bij mannen staat de uitdaging in het werk op nummer twee (35 procent). Naast deze aspecten is voor een op de vijf medewerkers de contractvorm het belangrijkst. Een vast contract geeft voor de grote meerderheid (78 procent) een gevoel van zekerheid. Wanneer medewerkers eenmaal op hun nieuwe plek zitten, blijkt dat het salaris nog steeds belangrijk is voor hun werkgeluk, maar dat de werk-privé balans het uiteindelijk wint (24 procent vs. 26 procent).



Employer branding geen prioriteit

Om goede kandidaten aan zich te binden, is het voor werkgevers belangrijk om te werken aan de employer branding – oftewel de reputatie van een bedrijf als werkgever. Uit het HR Benchmarkonderzoek blijkt echter dat employer branding bij 90 procent van de bedrijven geen prioriteit. Slechts acht procent geeft aan dat dit de komende één á twee jaar de belangrijkste uitdaging wordt. Duurzame inzetbaarheid heeft voor bedrijven momenteel de hoogste prioriteit.

Mariska van Wilpe, Manager Resource Center bij Raet: "Wanneer een werkgever op zoek is naar nieuwe kandidaten, is het belangrijk om te weten waar deze zich bevinden. Daarnaast moet een werkgever weten wat een medewerker drijft en daarop inspelen. Een goede employer branding zorgt ervoor dat een werkgever aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers. Zeker in deze periode waar we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt en medewerkers sneller geneigd zijn over te stappen, is het belangrijk om u als organisatie goed te profileren. Wel belangrijk is om als bedrijf dichtbij uzelf te blijven en transparant en eerlijk te zijn. Kandidaten prikken – zeker in deze tijd – overal doorheen. Practice what you preach, want een ontevreden medewerker na onboarding wilt u uiteraard voorkomen."