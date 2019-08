 Ultieme teambuilding: met het team op vakantie

Organiseer regelmatig een teambuildingsuitje - Bij het managen van een groep medewerkers in een bedrijf komt een hoop kijken. U dient voor een raamwerk te zorgen waarin de medewerkers op hun best kunnen presteren.



Bijvoorbeeld door de werkzaamheden anders te verdelen onder de mensen of samenwerkingen die zorgen voor betere resultaten te begeleiden. Maar of mensen goed met elkaar kunnen samenwerken, is niet alleen afhankelijk van werk-gerelateerde zaken. Daarom is het aan te raden regelmatig een teambuildingsuitje te organiseren. Het geeft u en medewerkers de mogelijkheid elkaar eens in een andere situatie te zien, en wat meer over elkaar persoonlijk te weten te komen. En wilt u eens iets anders dan een middagje boerengolf, een escape room of een boottochtje? Denk dan eens na over de ultieme manier van teambuilding: met het hele team op vakantie. Stefan Janssen van VertrekDirect.nl vertelt er meer over.



Informeer naar de mogelijkheden bij medewerkers

Een aantal dagen naar het buitenland voor teambuilding is ingrijpender in iemands persoonlijke leven dan alleen maar een dag en avond op stap. Janssen benoemt dat het daarom goed is vooraf te informeren naar de wensen. "Mensen met een gezin of bijvoorbeeld mantelzorgers zullen het een en ander moeten regelen voordat ze wegkunnen. Vraag daarom naar het gewenste aantal dagen dat zij op stap kunnen. Informeer daarnaast of er bijvoorbeeld mensen met vliegangst zijn. Beide vragen kunnen ervoor zorgen dat bepaalde voorstellen afvallen."



Verblijf en transport regelen

Tijdens het bedrijfsuitje wilt u natuurlijk dat alles zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Janssen: "Het is aan te raden het vervoer en verblijf tegelijkertijd voor het hele team te regelen. Zo weet u precies waar alle medewerkers overnachten, en weet u zeker dat het hele team op hetzelfde moment aankomt of dezelfde vlucht heeft. Omdat het organiseren van een bedrijfsuitje in het buitenland ingewikkelder kan zijn dan voor uzelf of uw familie, is het verstandig hiervoor een reisbureau in te schakelen."



Samen op stap én vrije tijd

Hoewel het natuurlijk de band tussen mensen al kan verbeteren door samen gezellig te eten en te drinken, is het leuk wat meer te halen uit de tijd in het buitenland. Janssen legt uit dat er verschillende opties zijn. "U kunt bijvoorbeeld gezamenlijke leerzame stadswandelingen organiseren, tripjes door of naar natuurgebieden of sportieve activiteiten. Niet iedereen zal openstaan voor dezelfde dingen. Zorg daarom voor een gevarieerd programma, en geef mensen ook de mogelijkheid zelf erop uit te gaan of te ontspannen."



Sluit een reisverzekering af

Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit, raadt Janssen aan voor iedereen een reisverzekering af te sluiten. "Iedereen heeft een zorgverzekering afgesloten, die ook bepaalde zaken in het buitenland vergoedt. Afhankelijk van het pakket kunnen echter bepaalde zorgkosten na een ongeval in een ander land uitgesloten zijn, wat een grote kostenpost kan opleveren. Ook kan er sprake zijn van schade aan eigendommen of diefstal, of kunnen teamleden zelf per ongeluk schade veroorzaken. Een uitgebreide reisverzekering kan hoge schadeclaims en andere problemen voorkomen."



Het organiseren van een teambuildingsuitje in het buitenland vraagt de nodige tijd en aandacht, maar met een goede voorbereiding wordt het vast een groot succes!