Zes inspirerende ideeën voor een geslaagd bedrijfsuitje Teambuilding wint aan belang - Teambuilding en bedrijfsuitjes winnen aan belang. HR-experts wijzen dan ook op het voordeel dat zo’n mentaliteitsboost kan hebben op het welzijn van de medewerkers en de uiteindelijke resultaten.



Dat merkt ook thingstodoinamsterdam.com, die steeds meer vragen krijgt omtrent bedrijfsuitjes in Nederlands grootste stad. "Onder andere het gezellig samenzijn tijdens een van de canal cruises doet het heel goed," valt te lezen op hun website. Vanuit hun eigen ervaringen geven zij dan ook zes inspirerende tips om een geslaagd bedrijfsuitje te organiseren voor uw medewerkers. Uiteraard vaak met een Amsterdamse kwinkslag, zoals het zo veelvuldig naar voren kwam tijdens het openhartig gesprek.



Eten wat de kok zelf schaft

Indien men het heeft over Amsterdam, wordt er al snel gedacht aan de zogenaamde ‘Dutch croquettes’ en de ‘vending walls’ waar toeristen het zo graag over hebben. Toch kiezen ook steeds meer bedrijven voor een culinaire uitdaging in Amsterdam. "Gewoon even uit eten gaan? Dat spreekt al lang niet meer tot de verbeelding," geven zij dan ook aan. "Kookworkshops voor het hele team zijn dan weer een aanrader, zeker indien er groepjes gevormd worden en de nodige portie competitiviteit aan de dag wordt gelegd," gaan ze verder. Extra leuk wordt het natuurlijk indien gekozen wordt voor de uitheemse keuken boordevol nieuwigheden, zo heeft alvast niemand een streepje voor. Een vlees masterclass waarbij de Japanse Wagyu uitgebreid aan bod komt of de stille jacht waarbij diverse soorten paddenstoelen centraal staan. Voor grotere ondernemingen heeft Amsterdam zelfs een eigen kookfabriek waarbij tot 450 personen gelijktijdig aan het koken kunnen. Die kookfabriek is zelfs voorzien van een presentatie- en congresruimte om het nuttige aan het aangename te koppelen. Mag het toch wat dichter bij huis zijn? "Dan is met name een winterse barbecue heel origineel. Enkele medewerkers aan het werk zetten en intussen genieten van een heerlijke glühwein is dan zeker een aanrader," lijken ze uit ervaring te vertellen.



Een creatieve uitdaging organiseren

Medewerkers de barbecue laten voorbereiden: de creatieve input van de personeelsleden wordt wel degelijk gewaardeerd. Die creatieve uitdagingen zijn dan ook een echte aanrader voor een bedrijfsuitje. "Waarom hun inspiratie dan niet gewoon aanwakkeren met een bezoekje aan het Grachtenmuseum?," halen ze met een lachje aan. Mag het wat minder kunstzinnig zijn? "Dan zijn de zogenaamde Escape Games hot!," relativeren ze hun eerdere grootmoed. Uiteraard hoeft u voor een escape game niet helemaal naar het Amsterdamse Waterlooplein te trekken. Ook dichter bij huis zijn er immers heel wat ontsnappingskamers terug te vinden. Inmiddels zou Nederland er al meer dan 400 tellen en maandelijks komen er daar weer bij.



Kies voor een sportieve uitdaging

Alhoewel Amsterdam nu niet de meest uitdagende omgeving lijkt voor een sportieve uitstap, blijkt dat toch nog steeds de meest interessante piste te zijn. Vooral de personeelsleden lijken zo’n bedrijfsuitje immers te verkiezen. Toch heeft dat ook voor de bedrijfsleider heel wat voordelen. De sportieve uitdagingen zijn vaak eenvoudig zelf te bedenken of te organiseren, alhoewel u dat ook perfect kan overlaten aan een externe organisatie. "Een groep medewerkers aanstellen om het uitje te organiseren, blijkt minstens even leuk te zijn," voegt men er snel even aan toe.



Een dagje met wat extreme activiteiten

Mag het allemaal wat meer zijn? Is het team gezegend met enkele grootse waaghalzen? Dan kunt u vast enkele extreme en uitdagende activiteiten aan het programma toevoegen. "Zo zagen wij de vraag toenemen naar de zogenaamde gemotoriseerde activiteiten," vertellen ze. "Onder andere 4x4’s, quads en powerboats doen het heel goed". In het noordwesten van Amsterdam vindt u dan ook ActionPlanet terug, een microbiotoop boordevol potentiële activiteiten. "Een echte aanrader," geven ze mee. Toch hoeven ronkende motoren lang niet altijd de show te stelen. "Wat dacht je bijvoorbeeld van boogschieten of een intensief partijtje worstelen?," halen ze meteen aan. "Een aanrader van het huis: combineer de activiteiten gewoon met een heerlijke burgertent waar al die stoere rakkers zich snel opnieuw van energie kunnen voorzien," voegen ze er nog aan toe. Toch iets te uitdagend? Kies dan voor een GPS wandeltocht of laat het team eens blaaspijp schieten.



Durf bovenal een goede mix te garanderen

"De reden waarom Amsterdam zo in trek is voor bedrijfsuitjes, valt uiteraard te verklaren door de grote mix aan activiteiten die je er kan organiseren," steekt men van wal. "Een culinaire rondvaart kan je bijvoorbeeld perfect combineren met de Heineken Experience Amsterdam om dan nog even te genieten van een wandeling doorheen het Vondelpark," gaan ze verder. Door de verschillende voorgaande ideeën met elkaar te combineren, komt u automatisch tot een topdag waarbij iedere medewerker zijn eigen hoogtepunten kennen zal.



Of bouw een feestje!

Kan er dan ook nog iets geleerd worden van de Amsterdammers? "Hoe we een goed feestje kunnen bouwen," vertellen ze met veel trots. Feesten tot in de vroege uurtjes hoeft misschien niet, maar gewoon een gezellig samenzijn op een toegankelijke locatie is minstens even leuk. Maak dat feestje bovendien thematisch of verzin allerlei opdrachten en u weet in een handomdraai de avond op te fleuren. Creativiteit loont, zoveel is alvast duidelijk.

