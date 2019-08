 Nederlanders benoemen meeste vervolgopleidingen op cv

Elke cursus telt voor werkzoekende - Nederlandse werkzoekenden vermelden wereldwijd het hoogste aantal vervolgopleidingen op hun cv. Ook zijn Nederlanders -bij het maken van het cv- op Europees niveau het sterkst in het benoemen van het aantal cursussen.



Dit blijkt uit onderzoek van CVster, dat tienduizenden cv’s uit 39 landen analyseerde.



Nederlanders koplopers in vermelden vervolgopleidingen

Nergens ter wereld worden zo veel vervolgopleidingen (na de middelbare school) benoemd op het cv als in Nederland. Op een gemiddeld cv van een Nederlandse sollicitant staan namelijk 1,4 vervolgopleidingen vermeld. Dit is fors hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 0,96 en het Europese gemiddelde van 0,99.

Het aantal benoemde vervolgopleidingen ligt wereldwijd daarentegen het laagst in Nigeria (0,75). Binnen Europa worden het laagste aantal opleidingen vermeld in Albanië (0,77), Servië (0,78) en Oekraïne (0,79).



Cursussen vaakst vermeld in Egypte

Uit het onderzoek blijkt verder dat werkzoekenden uit Egypte cursussen het vaakst vermelden op het cv. Op een gemiddeld Egyptisch cv worden namelijk 0,62 cursussen benoemd. Dit is bijna twee keer zoveel als het wereldwijde gemiddelde van 0,32 cursussen per cv.

Ook bij het vermelden van cursussen op het cv ‘scoort’ Nederland niet slecht. Nederlandse werkzoekenden vermelden gemiddeld 0,5 cursussen op hun cv. Dit komt neer op één cursus per twee cv’s. Nederland staat hiermee op de eerste plek op de Europese ranglijst. Wereldwijd staat Nederland wat cursusvermeldingen betreft op een vijfde plaats.