Kennisontwikkeling IT’ers blijft achter door werkdruk IT-kennis veroudert snel - Uit het eerste IT-opleidingenonderzoek van AG Connect, uitgevoerd door MSI-ACI Europe, blijkt dat vrijwel alle IT’ers hun kennis verder willen ontwikkelen, maar dat zij zich hierin onvoldoende gesteund voelen door de organisatie waar zij voor werken.



Dit zorgt voor spanningen. Zo zeer dat 40 procent van de respondenten aangeeft wel eens te overwegen om te stoppen in de IT.

De IT-arbeidsmarkt kampt al jaren met een tekort aan goed opgeleide professionals en kennis veroudert snel. Uit het onderzoek, waar 956 respondenten aan hebben deelgenomen, blijkt dat IT’ers zich daarvan zeer bewust zijn. Maar liefst 82 procent van de ondervraagde IT’ers stelt dat bijblijven de afgelopen 12 maanden nodig was en 96 procent denkt dat het ook in 2019 nodig is om de IT-kennis verder te ontwikkelen. Maar liefst driekart van de ondervraagde IT’ers zegt eigenlijk meer tijd te moeten besteden aan opleidingen om up-to-date te blijven dan nu het geval is. Tegelijkertijd is 40 procent van de IT’ers van mening dat ze niet voldoende door de organisatie wordt ondersteund om zich verder te ontwikkelen.



Stoppen in de IT wegens druk om bij te blijven

Opvallend, aangezien uit het onderzoek ook blijkt dat opleidingsmogelijkheden erg bepalend zijn voor de tevredenheid in het werk: maar liefst twee derde van de respondenten vindt het volgen van opleidingen (zeer) belangrijk. Organisaties die te weinig ruimte bieden aan IT’ers om zich te ontwikkelen, lopen dus groot risico om IT’ers kwijt te raken. Daarnaast zijn de IT’ers die bij zo’n organisatie blijven door gebrek aan kennisontwikkeling binnen een paar jaar niet meer relevant. Opvallend is verder dat ruim 40 procent van de respondenten vanwege de druk om bij te blijven wel eens gedacht heeft om helemaal te stoppen in de IT.



Investering in tijd en geld

Dat IT’ers zich bewust zijn van de noodzaak bij te blijven, blijkt ook uit de investering die zij zelf doen in tijd en geld. Maar liefst 43 procent deed het afgelopen jaar een opleiding in eigen tijd en 31 procent betaalde zelf geheel of gedeeltelijk voor de opleiding.

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 22 procent van de respondenten in 2018 geen training heeft gevolgd. Meer dan drie van de tien IT’ers volgde het afgelopen jaar drie of meer trainingen. De grootste groep van de IT’ers die er voor koos om zichzelf te ontwikkelen, ging voor een externe opleiding of cursus (45 procent), maar er werd ook veel aan zelfstudie gedaan (43 procent). Daarnaast koos bijna een op de vijf IT’ers voor een interne opleiding.



Hoogte opleidingsbudget vaak onbekend

Slechts een op de vijf ondervraagde IT’ers weet hoe hoog het persoonlijk opleidingsbudget in 2018 was. Gemiddelde bedroeg het persoonlijke budget € 2.978. Slechts veertien procent van de respondenten heeft een persoonlijk budget bedongen. Dit ligt significant hoger bij IT’ers in de leeftijdscategorie 25-35 jaar (36 procent) en IT’ers die drie tot vijf jaar werkzaam zijn in de IT (56 procent).



Dit zijn de populairste IT-opleiders

AG Connect stelde samen met MSI-ACI Europe een ranglijst samen van de tien populairste IT-opleiders van ons land (de vetgedrukte namen in de ranglijst zaten niet in de voorselectie, maar werden door respondenten zelf aangedragen). Global Knowledge is veruit de populairste IT-opleider van ons land.

Verder werden IT-professionals gevraagd de opleiders waar zij een opleiding hebben gevolgd te waarderen. Wat opvalt, is dat zij in het algemeen behoorlijk te spreken zijn over die instellingen. De respondenten geven de opleiders gemiddeld een 7,8. Nyenrode en The Academy scoren het hoogst, met een 8,1 als gemiddeld cijfer. De cursisten zijn over het algemeen zeer tevreden over de docenten (gemiddeld gewaardeerd met een 8,0). Voor de lesstof hebben cursisten gemiddeld een 7,6 over, de trainingsfaciliteiten worden gemiddeld met een keurige 7,8 beoordeeld.



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Kennisontwikkeling IT’ers blijft achter door werkdruk VCP: onbegrijpelijk dat werknemers niet vaker vast contract krijgen Te weinig perspectief voor werknemer met psychische klachten Gerelateerde nieuwsitems Manager neemt initiatief voor opleiden technicus Cybersecuritytalent pakt digitale handschoen op Hoogopgeleide medewerkers willen blijven leren Werkgever investeert weer in werknemer