 HR heeft nauwelijks invloed op de scholingsintentie van medewerkers

Welke rol moet HR innemen, wanneer de invloed op de scholingsintentie zo beperkt is? - Uit onderzoek van Edubookers blijkt dat HR de minst grootste invloed heeft op de scholingsintentie van medewerkers. Zo blijkt dat 32 procent van alle medewerkers de laatste drie jaar geen enkele opleiding gevolgd heeft en dat 45 procent niet voldoende tijd krijgt om een opleiding te volgen.



Leidinggevenden hebben met 42 procent verreweg de meeste invloed op de scholingsintentie van medewerkers. Directe collega’s hebben ook een aanzienlijke invloed (33 procent) en slechts acht procent van de respondenten geeft aan dat HR de grootste invloed heeft op de scholingsintentie.

89 procent van de respondenten vindt het belangrijk om zichzelf te ontwikkelen door het volgen van trainingen en opleidingen. 56 procent van de medewerkers heeft in 2017 of 2018 daadwerkelijk een opleiding gevolgd. Een derde heeft de laatste drie jaar zelfs geen enkele opleiding gevolgd.



Het ideale scholingsbeleid vanuit HR

Een goed scholingsbeleid maakt u een aantrekkelijke werkgever, want medewerkers geven aan graag te willen blijven leren. Een goed scholingsbeleid draagt bij aan het behouden en ontwikkelen van huidig personeel, maar ook aan het aantrekken van nieuwe medewerkers. De rol van HR wordt steeds meer strategisch faciliterend, want leidinggevenden en directe collega’s hebben de grootste invloed op de scholingsintentie van medewerkers. Vanuit deze faciliterende rol heeft HR een duidelijk scholingsbeleid neer te zetten, waarin ruimte is voor een individueel budget van ongeveer € 1.500,- en waarin geborgd wordt dat medewerkers de tijd hebben om hier daadwerkelijk invulling aan te geven.

Het is belangrijk om te blijven communiceren, activeren en stimuleren richting medewerkers. Ontwikkeling moet een vast punt zijn in de functioneringsgesprekken van managers met medewerkers en deze partijen stellen samen leerdoelen op. Laat collega’s leerervaringen met elkaar delen en beloon medewerkers die leren, bijvoorbeeld door het jaar erna het budget te verhogen. Natuurlijk werkt persoonlijke aandacht het beste! Dit kan al heel simpel door een medewerker te vragen hoe de training was of door een kaartje te sturen met een compliment.



Evaluatie

Tot slot: leren moet geëvalueerd worden! Enerzijds om te bepalen of de doelstellingen behaald zijn en of het resultaat merkbaar is in de praktijk. Anderzijds ook om het scholingsbeleid door te kunnen blijven ontwikkelen. Bekijk wat werkt, wat beter kan en welke zaken nog missen om zo het beleid actueel en effectief te houden.