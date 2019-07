 Onbekwame sollicitanten grootste ergernis technische branche

In de industriële automatisering wordt grootste kennistekort verwacht - Wanneer men technische organisaties vraagt naar hun grootste ergernis in de branche is er een duidelijk antwoord: de onbekwame mensen die op vacatures afkomen (31 procent).



Ondanks het tekort aan personeel blijft kwaliteit van groot belang. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC. Ruim 1200 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.



Ergernissen in de technische branche

Naast onbekwame sollicitanten die op vacatures afkomen, ergeren de respondenten zich ook aan het imago dat de technische sector heeft. 30 procent vindt dat hier aan gewerkt moet worden. Een imago dat meer in de smaak valt bij jongeren kan fungeren als oplossing voor het personeelstekort. De derde ergernis draait om de strijd om het aantrekken van talent. twintig procent van de technische organisaties heeft last van de onderlinge concurrentie bij het werven van personeel. Er moet door technische organisaties steeds meer uit de kast worden gehaald om personeel te werven.



Grootste kennistekort

De onbekwaamheid van nieuwe sollicitanten zorgt voor een tekort aan kennis binnen de technische branche. Dit is niet in alle technische takken even duidelijk merkbaar. Vooral in de industriële automatisering zien veel bedrijven (24 procent) een gebrek aan kennis. Ook in de industriële elektrotechniek (twintig procent) en in de installatietechniek (achttien procent) is het kennisniveau lang niet bij alle bedrijven optimaal. De vakgebieden gebouwautomatisering (een procent) en veiligheid, gezondheid & milieu (twee procent) lijken hier voorlopig geen last van te hebben.

John Huizing, directeur bij ROVC: "Niet alleen is er een kwantitatief tekort, maar het wordt ook steeds duidelijker dat kwaliteit ontbreekt. Hierin zien we dat er in de praktijk vaak andere vaardigheden worden verwacht, dan die in opleidingen aan bod komen. Het streven moet dus zijn om het onderwijs en de praktijk meer op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast kan het raadzaam zijn om werknemers bij te scholen. Zo blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en blijft de kennis in organisaties up-to-date."