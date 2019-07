 Register Controller vaker uitgenodigd voor sollicitatiegesprek dan andere finance professionals

De titel Register Controller vergroot carrièrekansen - De titel van Register Controller vergroot de carrièrekansen van finance professionals. De rol van Register Controller wordt steeds meer datagedreven, en ervaring in forecasting wordt steeds vaker gevraagd.



Dit zijn de belangrijkste conclusies van een data-analyse die Robert Walters uitvoerde in samenwerking met de Vereniging van Register Controllers (VRC), NAVARA en Erasmus Universiteit.

De opleiding tot Register Controller bereidt finance professionals voor op een strategische finance positie. Wat is precies de toegevoegde waarde van Register Controllers in het bedrijfsleven in vergelijking met Register Accountants? En hoe sterk is de positie van Register Controllers op de arbeidsmarkt? Robert Walters analyseerde tien jaar aan recruitmentdata, zoals vacatureteksten, cv’s, sollicitatiegesprekken en andere contactmomenten, op zoek naar antwoorden op deze vragen. De recruitmentspecialist deed dit in samenwerking met de Vereniging van Register Controllers (VRC), digital transformation consultancy NAVARA en Associate Professor Ronald Huisman van de Erasmus Universiteit.



De Register Controller vervult de rol waarvoor hij is opgeleid

Het doel van de RC-opleiding is om financiële professionals te vormen tot slagvaardige business partners die de bedrijfsvoering kunnen verbeteren op basis van cijfermatige inzichten. Register Controllers blijken na het behalen van hun titel veelal aan de slag te gaan binnen functies waarvoor zij zijn opgeleid. Voorbeelden hiervan zijn functies als Business Unit Controller, Manager Business Control, Commercial Controller en Site Controller. Register Accountants daarentegen zijn vaker werkzaam in functies waarin de focus op financial reporting ligt, zoals Controller en Financial Controller.



Een sterke positie op de arbeidsmarkt

Register Contollers blijken gewild te zijn in het bedrijfsleven. Het recruitmentdata onderzoek bevestigt de toegevoegde waarde van een RC-titel. Register Controllers worden 20 procent vaker uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan andere finance kandidaten. Niet alleen komen RC’s vaker door de voorselectie, organisaties zijn ook bang om achter het net te vissen. De reactiesnelheid voor het inplannen van een sollicitatiegesprek is 40 procent hoger dan bij andere financiële professionals.

Een andere interessante uitkomst van het onderzoek is de crisisbestendigheid van de Register Controller. In de periode 2010-2014, het dieptepunt van de financiële crisis, hadden kandidaten met een RC-titel een twee keer zo grote kans om een baan te vinden in vergelijking met andere hoogopgeleide financials.



Steeds meer datagedreven

Een bestand van meer dan 9000 vacatures is geanalyseerd op keywords, om te ontdekken welke skills belangrijk zijn voor Register Controllers. Een duidelijk zichtbare trend is dat de rol van de Register Controller over de jaren heen steeds meer datagedreven wordt. De Register Controller is veel meer bezig met forecasting dan met reporting. In de periode 2008-2010 werd in slechts vijf procent van de vacatures voor Register Controllers gevraagd naar forecasting ervaring. Inmiddels is dat voor 60 procent van de vacatures een vereiste.