 Een op de zeven Nederlanders denkt dat algoritme kan beslissen of sollicitant geschikt is

Kwart ziet online sollicitatie als volwaardige vervanger fysieke sollicitatie - Maar liefst vijftien procent van de Nederlanders denkt dat algoritmes zelfstandig kunnen beslissen of een kandidaat geschikt is voor een functie of niet.



Dit blijkt uit onderzoek dat Brunel uitvoerde onder 998 sollicitanten. Een kwart van hen ziet de online sollicitatie zelfs als een volwaardige vervanger van de fysieke sollicitatie.

Dat Nederlanders behoorlijk veel vertrouwen hebben in solliciteren via het internet, blijkt ook uit het feit dat drie op de vijf ondervraagden er vanuit gaat dat hun kennis bij een online sollicitatie goed wordt ingeschat. Onder vrouwen ligt dit percentage zelfs op 70 procent. IT’ers zijn de grootste voorstanders van de online sollicitatie. Bijna een derde van hen vindt dat deze de ‘ouderwetse’ sollicitatie prima kan vervangen. "Online sollicitaties vormen een belangrijk onderdeel van ons sollicitatieproces, maar het zijn altijd mensen die bepalen of we iemand uitnodigen voor een gesprek," aldus Stefano van der Sant, Talent Acquisition Manager bij Brunel. "Ik denk dat algoritmes in de toekomst het sollicitatieproces in de meeste sectoren over zullen nemen. Maar in bepaalde beroepsgroepen, zoals de zorg en de luchtvaart, zal het fysieke gesprek altijd een belangrijk onderdeel blijven."



Hrm’ers geloven meest in fysieke sollicitatie

Deze mening wordt ook gedeeld door de meerderheid van de HR-medewerkers. Acht op de tien van hen vinden dat de online sollicitatie de fysieke niet kan vervangen. 92 procent denkt dat algoritmes alleen niet kunnen bepalen of een kandidaat geschikt is voor een functie. Van der Sant: "Het verbaast mij niet dat hrm’ers niet zo te spreken zijn over online solliciteren en de groeiende rol van algoritmes. Het aannemen van nieuw personeel is natuurlijk een belangrijk onderdeel van hun werk. Wanneer er meer met algoritmes gewerkt wordt, zou dit gevolgen kunnen hebben voor de inhoud van hun baan." HR-medewerkers lijken nog veel waarde te hechten aan de menselijke kant van het sollicitatieproces. Volgens 94 procent van hen is het noodzakelijk om een sollicitant ‘in het echt’ te ontmoeten.



Solliciteren niet spannend

Voorlopig maakt de fysieke sollicitatie bij de meeste bedrijven nog onderdeel uit van het sollicitatieproces. Het lijkt erop dat de meeste sollicitanten hier geen problemen mee hebben. Zo zegt meer dan de helft van de ondervraagden (52 procent) niet gespannen te zijn voor een sollicitatiegesprek. Onder vijftigplussers ligt dit zelfs op 63 procent. "Dit vind ik opvallende cijfers. Van een sollicitatiegesprek hangt soms best veel af. Zeker als het om een functie gaat die je heel graag wilt bekleden, kan zo’n gesprek spannend zijn. Daar lijkt de meerderheid van de ondervraagden echter geen last van te hebben," aldus Van der Sant. Dat Nederlanders sollicitatiegesprekken écht niet vervelend vinden, wordt nog eens bevestigd door het feit dat zeven op de tien ondervraagden het zelfs leuk vinden om te solliciteren.